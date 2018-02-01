Граффити по-гавайски создавали «на местном материале»

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Во вторник в Нарвском Доме детского творчества местные школьники под руководством гавайского граффити-художника Джона «Прайм» Хайна разрисовали одну из внутренних стен, что справа от парадного входа в здание.

Организовать работу школьников помогали волонтеры Яне и Дезмон. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Фон для настенной живописи создали третьеклассники Солдинаской гимназии, оставившие на стене разноцветные отпечатки своих ладошек. Старшеклассникам той же гимназии надлежало вторым этапом работы размыть нанесенный фон талой зимней водой (такова задумка автора — картина, представляющая собой историческую память, должна содержать местный материал, включая ДНК жителей и природные ресурсы). После чего к созданию шедевра должен был приступить собственно мастер.

На момент подготовки фона Джон еще сам не знал, каким именно будет сюжет «полотна». Что из этой затеи получилось, можно узнать, посетив Дом детского творчества.

Расписать внешнюю стену здания не позволили погодные условия прибалтийской зимы. Дети работали с водоэмульсионными красками, хотя художник предпочитает аэрозольные. Но использовать их в непроветриваемом помещении, да еще при участии в работе детей, запрещено. Организовать работу школьников помогали волонтеры Яне, Екатерина и Дезмон. Все изменения внешнего облика внутреннего помещения были согласованы с местным Департаментом архитектуры под руководством Ивана Сергеева и городским художником Денисом Полубояровым, одобривших выбор этой стены для участия города в интересном проекте.

В тот же день, 6 марта, в Нарвской центральной библиотеке прошел показ документального фильма «Муралы Меле» (2016), рассказывающего о том, насколько сильно влияние современного искусства граффити и древней гавайской культуры на новое поколение коренных гавайцев.

Наталья СОБОЛЕВА