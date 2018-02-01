У нарвитянок 8 Марта началось 4-го

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Прошедший в воскресенье в Нарве концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга и нашей вокалистки Елены Коломийцевой стал чудесным подарком нарвитянкам накануне Международного женского дня 8 Марта.

Сидевшие на первых рядах слушатели утверждают, что Станислав Горковенко в ходе концерта «пропел» вместе с Еленой Коломийцевой весь ее репертуар. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Этот концерт, ставший известным по всей Эстонии благодаря реплике уполномоченной по равноправию Лийзы Пакоста (госпожа сочла разную стоимость билета для женщин и мужчин на этот концерт незаконным гендерным разделением — прим. «НГ»), прошел при аншлаге. Подавляющее большинство зрителей составляли, конечно, женщины. Но вовсе не из-за цены билета, который для дам был на 4 евро дешевле, а просто потому, что сам концерт изначально предназначался женщинам. Комментируя со сцены упомянутую выше реплику, одна из организаторов концерта, Лариса Оленина, выразила мнение, что зато нарвские мужчины - настоящие джентльмены, и пожелала всем семьям города большой любви.

Оркестр исполнил знакомую и уже давно ставшую родной музыку, написанную к нашим любимым кинофильмам. А Елена Коломийцева, потрясшая не только зал, но и самих оркестрантов своим великолепным голосом, ярко и профессионально исполнила несколько романсов и песен из репертуара советского кинематографа. В качестве подарка на 100-летие Эстонии в исполнении Елены романс «Соловей» композитора Алябьева на стихи Дельвига прозвучал на эстонском языке.

Руководитель оркестра Станислав Горковенко, отметивший месяц тому назад 80-летний юбилей, сумел дирижировать не только своими музыкантами, но и всем залом, который особенно под занавес представления стал его неотъемлемой частью, аплодируя, подпевая и сопереживая происходящее по сигналу дирижерской палочки маэстро.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов подарил гостям из Санкт-Петербурга выполненное в миниатюре название нашего города, появившееся к 100-летию Эстонской Республики сначала у Ратуши, а потом установленное на Петровской площади.

Наталья СОБОЛЕВА







