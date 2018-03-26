Началось публичное обсуждение изменений программы развития муниципальной системы образования Нарвы

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Начиная с 05.03.18 у всех есть возможность ознакомиться с изменениями в плане реализации программы развития муниципальной системы образования 2015-2022. Изменения программы развития опубликованы на веб-странице города Нарвы и на веб-странице методических объединений города www.narvaharidus.edu.ee. Публичное обсуждение продлится до 26.03.18.

Все предложения, мнения, вопросы просим отправлять на адрес электронной почты: kultuur@narva.ee.

Источник: narva.ee