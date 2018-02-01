Открыт второй этап конкурса о поддержке деятельности, связанной с подарками к юбилею Эстонии

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В понедельник начался второй этап конкурса подачи ходатайств о получении поддержки для деятельности по информированию и сохранению материалов о подарках к столетию Эстонской Республики.

Поддержка будет оказана событиям, организуемым в честь юбилея Эстонии, которые зарегистрированы на веб-странице ЭР100. Срок подачи ходатайств – 12 апреля 2018 года.

«В преддверии 100-летнего юбилея Эстонской Республики число подарков и мероприятий в честь этого события значительно возросло», – сказала BNS руководитель программы организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маарья-Лийза Соэ. «Чтобы об этих предстоящих событиях узнало как можно больше людей, мы проводим второй тур подачи ходатайств о получении поддержки на деятельность по информированию и сохранению материалов о подарках к юбилею Эстонии», – добавила Соэ.

Поддержка деятельности по информированию будет оказана отдельно малым и крупным проектам. Общий объем конкурса ходатайств составляет 150 000 евро, из них 80 000 евро предназначено для деятельности по информированию малого объема, а для деятельности по информированию крупного объема предназначено 70 000 евро.

«Ходатайства о поддержке можно предоставлять для тех мероприятий в честь юбилея Эстонии, в которые планируется задействовать отдельные общины, жителей определенного региона или же всей Эстонии», – сказала руководитель программ поддержки Целевого капитала гражданского общества Мари-Лийз Доленко.

Перед подачей ходатайства проект или начинание, для которого запрашивается поддержка на информирование или запись материалов о ней, должно быть добавлено либо на страницу подарков ЭР100, либо в календарь событий ЭР100. Ознакомьтесь с условиями и порядком подачи ходатайств на веб-странице Целевого капитала гражданского общества.

Конкурс ходатайств организуют фонд Целевой капитал гражданского общества (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KÜSK) и организационная команда празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики.

Целевой капитал гражданского общества – это подведомственная Министерству внутренних дел организация, цель которой заключается в поддержке развития свободных объединений и усилении гражданского общества. С помощью различных конкурсов и программ фондом была оказана поддержка сотням свободных объединений и тысячам гражданских инициатив по всей Эстонии, в том числе и подаркам к юбилею Эстонии.

В 2018 году исполняется 100 лет с момента создания Эстонской Республики.

BNS