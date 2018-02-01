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6 марта в 18.30 приглашаем в Нарвский замок на концерт, посвящённый Дню памяти старой Нарвы. Выступает трио Senjo.

В память о трагических днях в истории Нарвы прозвучит музыка от классики до современности на разных языках и в разных стилях: Дж. Каччини, И.С.Баха, Х.Вилла-Лобоса, Х.Эллера, Р.Валгре, М.Кылара, М.Таривердиева, А.Зацепина, М.Минкова, Ж. Гарваренца.

Вход на концерт свободный.

6 марта в 17:30 пройдёт возложение цветов и зажжение свечей в старом городе около траурного камня, установленного вблизи городской поликлиники.

По информации Отдела культуры Нарвской горуправы