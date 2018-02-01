Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

КультураКонцерт, посвящённый Дню памяти старой Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 14:24 Просмотрено: 108

6 марта в 18.30 приглашаем в Нарвский замок на концерт, посвящённый Дню памяти старой Нарвы. Выступает трио Senjo.

 

Концерт, посвящённый Дню памяти старой Нарвы

 

В память о трагических днях в истории Нарвы прозвучит музыка от классики до современности на разных языках и в разных стилях: Дж. Каччини, И.С.Баха, Х.Вилла-Лобоса, Х.Эллера, Р.Валгре, М.Кылара, М.Таривердиева, А.Зацепина, М.Минкова, Ж. Гарваренца.

Вход на концерт свободный.

6 марта в 17:30 пройдёт возложение цветов и зажжение свечей в старом городе около траурного камня, установленного вблизи городской поликлиники.

 

По информации Отдела культуры Нарвской горуправы

Концерт, посвящённый Дню памяти старой Нарвы

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть - пять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100