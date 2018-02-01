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Образование+Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года

Дата публикации: Сегодня, 12:54 Просмотрено: 282

2 марта в Силламяэском Центре Культуры состоялось награждение по итогам 2017 года "Признание молодежи северо-восточного региона Ида-Вирумаа".

 

+Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года

 

68 кандидатов было представлено на конкурс. Их могли представлять юридические и физические лица, в том числе, молодежь, родители, организации, школы, местные самоуправления.

Целью ежегодного признания молодежи является выявление молодых людей в возрасте 7-26 лет, чья деятельность в центральном регионе Ида-Вирумаа особенно выдающаяся, а также выявление наиболее существенных и получивших широкий резонанс молодежных инициатив и мероприятий, выдающихся достижений молодежи, а также поощрение продолжительной и имеющей глубокое для региона значение молодежной деятельности.

+Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года

 

Фотогалерея: Елена Полуэктова

 

Галерея

+Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года +Галерея. Состоялось "Признание молодёжи" по итогам 2017 года

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