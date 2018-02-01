Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

СпортОтличная подготовка боксеров реализовалась в медалях

Дата публикации: Сегодня, 07:41 Просмотрено: 49

С чемпионата Эстонии по боксу, который состоялся 23-25 февраля в Таллинне, нарвские спортсмены привезли шесть золотых медалей.

 

Отличная подготовка боксеров реализовалась в медалях

Павел Каманин объявлен чемпионом республики после трудного боя с Андреем Харченко, одним из сильнейших соперников.

 

Чемпионат, объединивший 105 боксеров, проводился среди юношей и девушек 2000-2001 гг.р. (класс U-19), а также в элитной возрастной категории 1978-1999 гг.р. (класс U-40). Как всегда, Нарву представляли две спортивные школы – «Энергия» и «Паэмурру». Скажем сразу: все чемпионские титулы достались воспитанникам тренеров Василия Панова и Андрея Костенкова. В молодежной группе золотыми медалистами стали Марк Андреев, Семён Каманин, Влад Рябинин и Алина Хмелевская. У взрослых отличились Павел Каманин, победивший многократного чемпиона Эстонии Андрея  Харченко из Таллинна, и Елизавета Смирнова.

Боксеры «Энергии», хотя и не стали чемпионами, но, безусловно, внесли ценный вклад в общий успех нарвитян. У молодых серебряными призерами стали подопечные тренера Геннадия Толмачева Роберт Шибалов и Марк Картавов, а в элите Анастасия Иванова. Еще три медали аналогичного достоинства завоевали паэмуррусцы Ксения Кокорина (U-19), Андрей Голубев и Альберт Лоотус (оба из элиты).

Наконец, не забудем бронзовые медали, которых удостоились Владимир Вачевских, Денис Вагнер, Даниил Климович и Артем Неклюдов из «Энергии», а также Олег Баби, Богдан Нагаев, Алексей Шершунов и Лев Савицкий из «Паэмурру».

 

Сергей ТРОХАЧЕВ

Отличная подготовка боксеров реализовалась в медалях

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
восемь - восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100