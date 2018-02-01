Отличная подготовка боксеров реализовалась в медалях

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С чемпионата Эстонии по боксу, который состоялся 23-25 февраля в Таллинне, нарвские спортсмены привезли шесть золотых медалей.

Павел Каманин объявлен чемпионом республики после трудного боя с Андреем Харченко, одним из сильнейших соперников.

Чемпионат, объединивший 105 боксеров, проводился среди юношей и девушек 2000-2001 гг.р. (класс U-19), а также в элитной возрастной категории 1978-1999 гг.р. (класс U-40). Как всегда, Нарву представляли две спортивные школы – «Энергия» и «Паэмурру». Скажем сразу: все чемпионские титулы достались воспитанникам тренеров Василия Панова и Андрея Костенкова. В молодежной группе золотыми медалистами стали Марк Андреев, Семён Каманин, Влад Рябинин и Алина Хмелевская. У взрослых отличились Павел Каманин, победивший многократного чемпиона Эстонии Андрея Харченко из Таллинна, и Елизавета Смирнова.

Боксеры «Энергии», хотя и не стали чемпионами, но, безусловно, внесли ценный вклад в общий успех нарвитян. У молодых серебряными призерами стали подопечные тренера Геннадия Толмачева Роберт Шибалов и Марк Картавов, а в элите Анастасия Иванова. Еще три медали аналогичного достоинства завоевали паэмуррусцы Ксения Кокорина (U-19), Андрей Голубев и Альберт Лоотус (оба из элиты).

Наконец, не забудем бронзовые медали, которых удостоились Владимир Вачевских, Денис Вагнер, Даниил Климович и Артем Неклюдов из «Энергии», а также Олег Баби, Богдан Нагаев, Алексей Шершунов и Лев Савицкий из «Паэмурру».

Сергей ТРОХАЧЕВ