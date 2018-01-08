Предложение от Нарвского Энергетического забега!

СпортПредложение от Нарвского Энергетического забега!
Дата публикации: Сегодня, 12:45 Просмотрено: 93
Дорогой житель Ида-Вирумаа
ДО ЖЕНСКОГО ДНЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИДА-ВИРУМАА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – СКИДКА 50%! НЕ УПУСТИТЕ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ!
7 км без учета времени 4 €
7 км с учетом времени 5 €
полумарафон (21,1 км) 10 €
Для регистрации действуй следующим образом
Заполни регистрационную анкетy
В графе кода кампании обязательно укажи 20180108
Заполни анкету и за друга, и в графе кода кампании укажи тот же код
Уплатить можно через банковскую ссылку. После того, как платеж будет совершен, вы будете внесены в стартовый протокол
Кампания действует только для жителей Ида-Вирумаа
Срок регистрации – до 8.03.2018 г.
Не забудь взять с собой и маленьких друзей бегa
Для них будут организованы детские забеги Дракона на острове Йоаору. Регистрация на месте и бесплатная для всех. Каждый завершивший дистанцию получит диплом, конфеты.