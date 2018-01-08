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СпортПредложение от Нарвского Энергетического забега!

Дата публикации: Сегодня, 12:45 Просмотрено: 93

Дорогой житель Ида-Вирумаа

 

Предложение от Нарвского Энергетического забега!

 

ДО ЖЕНСКОГО ДНЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИДА-ВИРУМАА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – СКИДКА 50%! НЕ УПУСТИТЕ ЭТУ ВОЗМОЖНОСТЬ!

 

7 км без учета времени 4 €

7 км с учетом времени 5 €

полумарафон (21,1 км) 10 €

Для регистрации действуй следующим образом

Заполни регистрационную анкетy

В графе кода кампании обязательно укажи 20180108

Заполни анкету и за друга, и в графе кода кампании укажи тот же код

Уплатить можно через банковскую ссылку. После того, как платеж будет совершен, вы будете внесены в стартовый протокол

Кампания действует только для жителей Ида-Вирумаа

Срок регистрации – до 8.03.2018 г.

Не забудь взять с собой и маленьких друзей бегa

Для них будут организованы детские забеги Дракона на острове Йоаору. Регистрация на месте и бесплатная для всех. Каждый завершивший дистанцию получит диплом, конфеты.

 

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