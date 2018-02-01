Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

100 лет Эстонской РеспубликеСтолетие Республики в Нарве: в компании с президентом

Дата публикации: Сегодня, 10:51 Просмотрено: 127

Минувшая неделя в Эстонии, как и планировалось задолго до этого, прошла под знаком празднования 100-летия Республики.

 

Столетие Республики в Нарве: в компании с президентом

Президент Керсти Кальюлайд пояснила, что награды вручает людям, делающим свою работу с любовью. Фото: Елена Полуэктова

В Нарве она получилась энергичной, наполненной приятными событиями, необычными эмоциями. Прежде всего потому, что приграничному, в основном русскоязычному  городу, в этот раз было уделено большое внимание со стороны руководства страны: государственные награды президент Эстонской Республики вручала в Нарвском колледже.

 

Столетие Республики в Нарве: в компании с президентом

На церемонию награждения государственными наградами в Нарву прибыли 155 человек  из 166 награжденных. Среди новых орденоносцев оказались  джазмен и педагог Олег Писаренко, директор Ваналиннаской Государственной школы Татьяна Степанова,  директор Хоровой школы Марина Косолапова, руководитель танцевального коллектива Kullerkupp в Нарва-Йыэсуу Ирина Селецкая. Фото: Елена Полуэктова

Здесь же, то есть впервые вне стен своего учреждения,  Банк Эстонии провел  презентацию серебряной и золотой монет, посвященных юбилею  Республики.

 

Столетие Республики в Нарве: в компании с президентом

Золотых юбилейных монет было выпущено 3000, стоимость каждой - 300 евро. Серебряную монету можно было купить за 40 евро (тираж - 7000 штук). После юбилейных торжеств было сообщено: все монеты проданы. Фото: Елена Полуэктова

Затем на Ратушной площади прошло  праздничное мероприятие под открытым небом, благодаря чему президент ЭР смогла обратиться со своим приветственным словом непосредственно к жителям города, а пришедшие на площадь нарвитяне - наблюдать г-жу президента в  непосредственной близости. Возможно, расстояние между жителями Нарвы и Керсти Кальюлайд сократилось в последнее время и в переносном смысле, если учесть намерение ее команды приехать осенью в Нарву для более близкого знакомства с жизнью  города - на целый месяц.

 

Столетие Республики в Нарве: в компании с президентом

24 февраля, на восходе солнца, на этот раз в Северном дворе Нарвского замка прошла праздничная церемония поднятия флага. Ранний час и холодная погода не повлияли на масштаб мероприятия: было много гостей и было много горожан. Грелись горячим праздничным кофе. Фото: Елена Полуэктова

«Декларация независимости Эстонии не просто так начинается с посвящения всем народам Эстонии», - сказал в связи с усиленным присутствием в Нарве властей руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. Золотые, как говорится, слова...

Юбилей Эстонской Республики отметился в Нарве также целым рядом концертов, в которых участвовали профессиональные певцы и музыканты высокого класса.

А завершилась праздничная неделя  совместным приемом мэра Нарвы Тармо Таммисте и директора Нарвского колледжа ТУ Кристины Каллас, состоявшемся в субботу в здании колледжа.  Он был посвящен  не только юбилею ЭР, но и новому событийному ориентиру — участию Нарвы в конкурсе за титул культурной столицы Европы 2024.

 

Столетие Республики в Нарве: в компании с президентом

Прием в Нарвском колледже: приглашенные постарались соблюсти дресс-код: женщины приглашались в вечерних платьях, мужчины - во фраках или праздничных костюмах. Фото: Facebook NarvaLinn

Концерт, посвященный 100-летию Эстонской Республики, был направлен на то, чтобы дать публике представление о многогранности культуры, которую Нарва может предложить в качестве культурной столицы Европы. А то, как много на этот счет у нарвитян энтузиазма, должен был подтвердить почин Тармо Таммисте, который выступил на этом вечере еще и в качестве диск-жокея.

 

Столетие Республики в Нарве: в компании с президентом

Программа концерта, которую составили музыкальный руководитель Русского театра Эстонии Александр Жеделёв и Tallinn Music Week (TMW), состояла из выступлений лучших музыкантов Нарвы и Ида-Вирумаа, а также столичных исполнителей. Пикантность танцевальной части вечера придало перевоплощение мэра Тармо Таммисте в диск-жокея. Фото: Facebook NarvaLin

Татьяна Завьялова

Столетие Республики в Нарве: в компании с президентом

 

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
один + один (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100