Столетие Республики в Нарве: в компании с президентом

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Минувшая неделя в Эстонии, как и планировалось задолго до этого, прошла под знаком празднования 100-летия Республики.

Президент Керсти Кальюлайд пояснила, что награды вручает людям, делающим свою работу с любовью. Фото: Елена Полуэктова

В Нарве она получилась энергичной, наполненной приятными событиями, необычными эмоциями. Прежде всего потому, что приграничному, в основном русскоязычному городу, в этот раз было уделено большое внимание со стороны руководства страны: государственные награды президент Эстонской Республики вручала в Нарвском колледже.

На церемонию награждения государственными наградами в Нарву прибыли 155 человек из 166 награжденных. Среди новых орденоносцев оказались джазмен и педагог Олег Писаренко, директор Ваналиннаской Государственной школы Татьяна Степанова, директор Хоровой школы Марина Косолапова, руководитель танцевального коллектива Kullerkupp в Нарва-Йыэсуу Ирина Селецкая. Фото: Елена Полуэктова

Здесь же, то есть впервые вне стен своего учреждения, Банк Эстонии провел презентацию серебряной и золотой монет, посвященных юбилею Республики.

Золотых юбилейных монет было выпущено 3000, стоимость каждой - 300 евро. Серебряную монету можно было купить за 40 евро (тираж - 7000 штук). После юбилейных торжеств было сообщено: все монеты проданы. Фото: Елена Полуэктова

Затем на Ратушной площади прошло праздничное мероприятие под открытым небом, благодаря чему президент ЭР смогла обратиться со своим приветственным словом непосредственно к жителям города, а пришедшие на площадь нарвитяне - наблюдать г-жу президента в непосредственной близости. Возможно, расстояние между жителями Нарвы и Керсти Кальюлайд сократилось в последнее время и в переносном смысле, если учесть намерение ее команды приехать осенью в Нарву для более близкого знакомства с жизнью города - на целый месяц.

24 февраля, на восходе солнца, на этот раз в Северном дворе Нарвского замка прошла праздничная церемония поднятия флага. Ранний час и холодная погода не повлияли на масштаб мероприятия: было много гостей и было много горожан. Грелись горячим праздничным кофе. Фото: Елена Полуэктова

«Декларация независимости Эстонии не просто так начинается с посвящения всем народам Эстонии», - сказал в связи с усиленным присутствием в Нарве властей руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. Золотые, как говорится, слова...

Юбилей Эстонской Республики отметился в Нарве также целым рядом концертов, в которых участвовали профессиональные певцы и музыканты высокого класса.

А завершилась праздничная неделя совместным приемом мэра Нарвы Тармо Таммисте и директора Нарвского колледжа ТУ Кристины Каллас, состоявшемся в субботу в здании колледжа. Он был посвящен не только юбилею ЭР, но и новому событийному ориентиру — участию Нарвы в конкурсе за титул культурной столицы Европы 2024.

Прием в Нарвском колледже: приглашенные постарались соблюсти дресс-код: женщины приглашались в вечерних платьях, мужчины - во фраках или праздничных костюмах. Фото: Facebook NarvaLinn

Концерт, посвященный 100-летию Эстонской Республики, был направлен на то, чтобы дать публике представление о многогранности культуры, которую Нарва может предложить в качестве культурной столицы Европы. А то, как много на этот счет у нарвитян энтузиазма, должен был подтвердить почин Тармо Таммисте, который выступил на этом вечере еще и в качестве диск-жокея.

Программа концерта, которую составили музыкальный руководитель Русского театра Эстонии Александр Жеделёв и Tallinn Music Week (TMW), состояла из выступлений лучших музыкантов Нарвы и Ида-Вирумаа, а также столичных исполнителей. Пикантность танцевальной части вечера придало перевоплощение мэра Тармо Таммисте в диск-жокея. Фото: Facebook NarvaLin

Татьяна Завьялова