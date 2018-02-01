Елена Коломийцева выступит с «Губернаторским оркестром Санкт-Петербурга»

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В Нарве накануне Международного женского дня, 4 марта, в концертном доме «Женева» в 15.00 состоится праздничный концерт с участием знаменитого Санкт-Петербургского Губернаторского симфонического оркестра, который более 40 лет возглавляет Станислав Горковенко и в котором играют 57 музыкантов.

Как рассказала заместитель председателя городского собрания Лариса Оленина в прямом эфире Нарвской студии Радио-4, в январе руководство городского Отдела культуры и представители горсобрания ездили в Санкт-Петербургскую филармонию, чтобы послушать этот оркестр.

Лариса Оленина:

- Я была потрясена самим концертом, обстановкой и тем, как петербуржцы любят этот коллектив, как любовно была подобрана музыка руководителем. Мы услышали классические произведения, которые не всегда бывают на слуху, но от того звучат не менее ярко. Оркестр исполнил увертюру к балету «Анюта» Валерия Гаврилина, с которым, как оказалось, Станислав Константинович были большими друзьями.

Теперь «Губернаторский симфонический оркестр» едет в Нарву, чтобы подарить нарвским женщинам концерт, связанный с музыкой кино. Мы услышим музыку, написанную к нашим любимым фильмам. Основная масса произведений будет исполнена оркестром, но вместе с ним будет петь наша известная исполнительница, вокалистка Елена Коломийцева. Елена подготовила для этого концерта много песен.

Приготовлен и один сюрприз, который пока не раскрывается. Это будет подарок на 100-летие Эстонской Республики.

Лариса Оленина рассказала также, что приятное впечатление на руководителя этого коллектива Елена Коломийцева произвела, когда пела на одном из фестивалей. Тогда и родилась идея заключить договор между властями города Нарвы и оркестром.

Помимо этого концерта в планах дальнейшего сотрудничества и другие интересные идеи. Например, концерт в честь Георга Отса, чья семья была тесно связана с нашим городом. Этот концерт пройдет в рамках культурной программы Осенней столицы этого года.

Билеты на концерт такого уровня могли бы стоить не менее чем 20 евро, но благодаря сотрудничеству города и оркестра, для жителей Нарвы он обойдется в 6 евро для женщин и в 10 евро для мужчин.

