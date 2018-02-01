Увлечение из ...бабушкиной шкатулки

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Накануне 100-летия ЭР в Центре развития, творчества и досуга Gagarin открылась необычная для этого учреждения выставка, посвященная 100-летию Эстонии. В витринах фойе расположилась коллекция украшений, изготовленных в Эстонии в разное время и принадлежащих большей частью молодой нарвитянке Анне Рауд.

Свою коллекцию старинных украшений Анне собирала более пяти лет.

В семье Анне, дочери нарвских педагогов Анны и Юрия Рауд (Юрий — один из руководителей центра Gagarin и депутат Нарвского горсобрания), всегда кто-то что-то коллекционировал. Но именно Анне придала собирательству научный подход. Чтобы снабдить каждую брошку или браслет сопроводительной надписью, ей пришлось работать в музеях, изучать архивы, перечитать массу литературы, чтобы выяснить, кто и где делал то или иное украшение, когда был разработан его дизайн. Именно поэтому основная ценность представленных на выставке экспонатов - в приобретенных их нынешней владелицей знаниях.

«По ним можно изучать историю»

Предметы своей коллекции Анне покупает в магазинах, приобретает на вещевых рынках, порой бьется за редкие вещицы на аукционах. Молодая девушка не жалеет личных средств для пополнения коллекции. Инвестирует в ее увлечение вся семья. Предпочтительнее всего, по словам Анны, находить редкие экземпляры на «барахолках», где далеко не каждый продавец осведомлен об истинной ценности той или иной «безделушки». Так, например, появились филигранные серьги с рубиновым камнем, значащиеся в ее коллекции под номером 57.

Экспонаты коллекции сгруппированы по времени изготовления. «Здесь нет современных украшений, здесь украшения прошлого века: из разных периодов, разных стилей, по ним можно отследить историю Эстонии», - рассказывает Анне Рауд.

Свою коллекцию, насчитывающую порядка полутора сотни украшений, девушка собирала более пяти лет. Самые старинные изделия - кольца - изготовлены еще в царское время.

Еще в коллекции есть украшение из монет 19 века, есть броши, браслеты, запонки.

По украшениям, которые «эволюционировали» с течением времени, действительно можно изучать историю. Например, в период первой независимости очень модными были броши с изображением кораблей викингов. «Самосознание эстонцев как успешного в древние времена северного народа власти поднимали на государственном уровне», - рассказывает Анне первым посетителям своей выставки. А еще пришедшим на открытие выставки любопытно было узнать, что пару столетий тому назад эстонцы больше предпочитали изделия из серебра, чем их соседи латыши и литовцы, больше тяготевшие к золоту. В Эстонии же украшений из золота почти не было. Вместо этого местные жители предпочитали мастерить себе украшения из подручных материалов, делали, например, деревянные броши, которые украшали выжиганием.

Так рождается научный сотрудник

Многие украшения из своей коллекции Анне с удовольствием носит сама. А некоторые позаимствовала у мамы и бабушки - специально для выставки. Именно с рассматривания бабушкиных украшений, бережно хранившихся в сделанной дедушкой шкатулке, у Ани еще в детстве зародилось это увлечение. И со временем оно переросло в профессию.

Анне получила диплом бакалавра Эстонской художественной академии по специальности «сохранение и консервация культурного наследия». Иными словами, она — реставратор культурных ценностей, защитила диплом на тему сохранения украшений.

Девушка планирует продолжить учебу в магистратуре. А пока она радуется возможности поработать в архиве Эстонского музея прикладного искусства. Его научные сотрудники заприметили разбирающуюся в этой тематике студентку, когда она ходила к ним на консультации и искала в архивах информацию о предметах своей коллекции. Анне пригласили поработать в музее, и она с радостью приняла это предложение.

В архивах того же Музея прикладного искусства Анне нашла сведения об имеющихся в ее коллекции запонках и браслете с александритом. Удалось определить и автора дизайна этой серии изделий, и год производства, и тираж. Например, девушка выяснила, что таких запонок было сделано всего 50 на всю Эстонию, а браслетов побольше — 200 штук.

В ее коллекции как изделия массового производства, так и уникальные авторские работы: с эмалью, из разных металлов, патинированные, классического дизайна или новомодных течений. На некоторых есть монограммы, клейма мастеров. Ведь до независимости, вводит посетителей в курс дела Анне, в Эстонии не было крупных предприятий, занимавшихся массовым изготовлением украшений.

Вместе со старинными украшениями на витринах стоят книги по этой тематике. Это личные книги Анне, которые она знает, кажется, наизусть. Она уверена, что такие же есть у любого другого коллекционера украшений.

Искусствовед Елена Ховарт отметила, что ценность коллекции в традиционности украшений, которые с течением времени с разными вариациями повторяют ту же форму и тот же мотив. Также Елена подчеркнула профессионализм молодого коллекционера, базирующийся на хорошей теоретической подготовке и большой личной заинтересованности в изучении темы.

Увлечения ребенка нужно поддерживать

Анне научилась не только профессионально сохранять старинные украшения, но и создавать своими руками новые. Она еще школьницей освоила бисероплетение, и на ярмарках ученических фирм все желающие могли приобрести сделанные ее руками красивые вещицы. Анне закончила Нарвскую художественную школу, где эту ученицу и сегодня вспоминают самым добрым словом.

Одной из первых зрителей выставки стала Анне Пяртель, классный руководитель Анне в художественной школе. Разглядывая коллекцию и слушая свою бывшую ученицу, Анне расчувствовалась. Во-первых, ей было интересно слушать историю таких знакомых украшений, которые она сама видела дома у своих мамы и бабушки, во-вторых, было вдвойне приятнее получать эту информацию от своей бывшей ученицы.

- Анне, каким должен быть ребенок, чтобы он мог состояться в художественной профессии?

- Интерес должен быть, в первую очередь. Остальное со временем само придет. Человек, когда хочет, сам найдет свой путь. А пример родителей в этом деле - это только плюс, своего рода хороший бонус. Я благодарна всем родителям, которые поддерживают интересы своих детей.

Выставка украшений, сделанных в разное время в Эстонии, в центре Gagarin будет работать до 4 марта включительно, после чего переедет в городскую центральную библиотеку.

Наталья СОБОЛЕВА