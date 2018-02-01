Восемь боксеров из Нарвы победили на таллиннском ринге

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Воспитанники спортивных школ «Энергия» и «Паэмурру» удачно выступили 17-18 февраля на республиканском молодежном турнире, посвященном 100-летию Эстонской республики.

Боксеры, среди которых были также гости из Каунаса, состязались в двух возрастных группах – юниорской (2002-2003 гг.р.) и школьной (2004-2005 гг.р.). Нарвитяне из «Энергии», которых тренирует Геннадий Толмачев, завоевали медали только в категории юниоров. Конкретно победителями в различных весовых категориях стали: Давид Андреев, Максим Крутилев и полутяжеловес Максим Соболев. Серебряных медалистов оказалось чуть больше – Артур Ковальков, Никита Фасхутдинов, Артур Ершов и полусредневес Алексей Иванов, уступивший в финале Максиму Крутелеву.

Воспитанники «Паэмурру» и тренера Василия Панова отличились в обеих группах. У юниоров победили Георгий Александров, Артур Андреев и Антон Виноградов, а в группе школьников золотыми медалистами стали Егор Кузнецов и Дмитрий Проткунас. Отметим, что Антон Виноградов был награжден также специальным призом «За самый красивый бой» в финале с литовским боксером.

В целом это неплохая заявка нарвитян на чемпионат Эстонии, который состоится на следующей неделе.

Сергей ТРОХАЧЕВ