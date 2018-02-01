Фото. «Пила вино и хохотала!»

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8 марта, Нарва, концертный дом Geneva, 19.00.

Культурная жизнь Эстонии переполнена разными театральными событиями. Никому не составит особого труда найти что-то интересное. Однако историй, основанных на реальных событиях, не так много. Молодые актрисы Санкт-Петербургского театра «Лицедеи» решили восполнить этот пробел, создав уникальный спектакль о непростой женской судьбе. Вдохновение создатели проекта черпали — никогда не догадаетесь! — из интернета.

Создательницы спектакля Анна Быкова и Инна Егорова работали над постановкой в течение двух лет. Девушки кропотливо изучали самые разные женские интернет-форумы и сообщества в поисках интересных историй. И они их нашли.

Интернет — это место, где стираются личности и рамки. Веря в правоту этого утверждения, женщины без капли сомнения делятся своими сокровенными историями со всем миром. Анна и Инна не пытаются рассмешить зрителей, они хотят продемонстрировать масштаб переживаний и истинные размеры, казалось бы, неразрешимых проблем.

Зрители познакомятся с самыми разными героинями, среди которых прилежная домохозяйка, молодая мама, интеллигентная дама, сбежавшая невеста и другие. Но объединяют их всех самые обыкновенные женские радости - рождение ребёнка, верность мужа, красивое платье, хорошая книга....

За два театральных сезона спектакль посмотрели зрители в таких городах, как Воронеж, Брянск, Калуга, Смоленск, Тверь, Великий Новгород, Ставрополь, Москва, Санкт-Петербург, Прага.

Отзыв благодарной зрительницы:

"Дорогие мои! Я хочу сказать огромное спасибо за ваш продукт! Это очень круто! Сегодня столько положительных эмоций) Улыбка не сходила с лица! Мне кажется это очень достойный уровень и я безумно горжусь вами! Только вперёд! Вы очень талантливые) Это все настолько узнаваемо! Что около меня сидели девушки и говорили:"у меня такое тоже было"люблю вас!"

- Юлия Топольницкая, актриса театра и кино

Билеты в продаже на piletilevi.ee и в кассе Geneva.