Турнир в честь 100-летия ЭР выиграли гости из Раквере и Даугавпилса

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Традиционный XIV Международный турнир среди юношей, посвященный на этот раз 100-летию Эстонской Республики и состоявшийся в Нарве 16-18 февраля, прошел в обстановке искреннего спортивного сотрудничества.

Ответственный момент игры. Фото: СШ «Энергия», Кристина Дунаева

Участвовали 12 команд из России (Санкт-Петербург – 2 команды, Псков – 2 команды, Кондопога), Латвии (Даугавпилс, Елгава) и Эстонии (Таллинн, Нарва – 2 команды, Раквере, Валга), которые были поровну разделены на два возрастных класса – А и В, – соответственно, 1999-2000 и 2001-2002 гг.р. Сразу отметим: обе нарвские команды из спортивной школы «Энергия» в призеры не попали. Младшие в группе В заняли 4-е место – первой здесь была команда из Раквере, а старшие и вовсе оказались последними – победили же с большим преимуществом волейболисты из Даугавпилса.

Конечно, на результат повлияло то, что четверо игроков «Энергии» еще в октябре просто прекратили заниматься. В итоге пять волейболистов играли в обеих командах, а всего требовалось сыграть 30 игр, и можно себе представить степень нагрузки! Так что вполне заслуженно Михаил Алешин (класс А) и Даниил Ляпчихин (класс В) были признаны лучшими среди нарвских спортсменов. При этом Даниил не только играл, но в свободное время еще и судил другие матчи, естественно, не своих команд, причем, вполне профессионально!

Город и его спортивные клубы как добрые хозяева

Главное все же не завоеванное место, а то, что Нарва сумела радушно принять гостей, и прием этот вылился в подлинно культурное событие. На открытии выступили художественные гимнастки тренера Надежды Захаренковой из школы «Паэмурру». Приятно и солидно выглядела церемония награждения. Команды, занявшие 1-е – 3-е места, получили медали, кубки и дипломы. Лучшие игроки награждались призами с атрибутикой спортшколы «Энергия»: их вручал директор Иван Маштаков. И вообщ,е все призы (всего 60) были от «Энергии», а также от спортивного клуба «Виктория», возглавляемого тренером волейболистов Алексеем Богдановым. Этот клуб, как рассказал Алексей Васильевич, был организован в 1994 году с целью поощрения к дальнейшим занятиям волейболистов, которые по возрасту уже закончили спортшколу «Энергия». Официально там можно числиться до 26 лет. На деле же, объяснил завуч Константин Вергун, когда молодые люди оканчивают среднюю школу, они либо разъезжаются, либо начинают работать. И в любом случае они уже не могут тренироваться регулярно, согласно расписанию школы. Для них-то и был создан клуб, членами правления которого, кроме самого Богданова, стали его ученики Владимир Крейвальд и Тамази Филипия. Правда, в настоящее время в клубе остались только дети, которые тренируются на площадке «Энергии». Но во всяком случае они не скованы жестким графиком и имеют возможность продолжать занятия сколь угодно долго.

О значимости дополнительных соревнований

В спортивной школе «Энергия» ежегодно проводятся так называемые обязательные турниры по волейболу, объяснил Константин Вергун. Понятно, что они субсидируются городом. А данный турнир можно назвать свободным, даже, скорее, дружеским. Школа не обязана его проводить. «Здесь все в основном держится на тренерской инициативе», – подчеркнул Константин. Именитые коллективы из-за рубежа, скажем, из Москвы, Санкт-Петербурга, европейских стран вряд ли откликнутся на призыв администрации спортшколы. Зато почти наверняка среагируют на приглашение тренера, которого знают лично и в котором уверены. В предшествующие годы, добавил Алексей Богданов, в февральском турнире участвовали взрослые спортсмены. Приезжали даже из Германии, Польши. И все на базе личных контактов. В общем, благодаря тренерской инициативе, сложилась хорошая ежегодная традиция, представленная также и сентябрьским турниром памяти тренера Владимира Николаева – в прошлом году состоялись 19-е по счету соревнования. Организация такого рода добровольных мероприятий – дело нелегкое. Надо сделать все возможное, чтобы исключить совпадение спортивного календаря. Например, ожидались литовские волейболисты, но не приехали – наложилось первенство республики. Следует по возможности уменьшить финансовые затраты: в этот раз помогла гостиница «Нарва» (один из спонсоров турнира), снизив суточную плату, зато получив одновременно целых 90 клиентов.

Несмотря на множество проблем, товарищеские спортивные мероприятия жизненно необходимы. Во-первых, обязательных соревнований попросту недостаточно. А во-вторых – и это главное, – встречи столь серьезного уровня закаляют характер молодых нарвских спортсменов, обретающих дополнительные навыки и познающих новые тактические приемы игры.

Сергей ТРОХАЧЕВ