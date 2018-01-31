Нарвские бойцы побеждают на таллиннском Фестивале восточных единоборств

Дата публикации: Вчера, 15:09 Просмотрено: 92

В рамках Фестиваля 17-18 февраля были представлены такие виды как дзюдо, тайский бокс, кикбоксинг, бокс, ножевой бой, тхэквондо, кудо и другие. Двукратной чемпионкой Эстонии по дзюдо в ледовом холле Tondiraba 17 февраля стала в весовой категории до 48 кг воспитанница спортивной школы «Энергия» Алина Мехиляйнен.

Дважды чемпионка республики Алина Мехиляйнен в окружении серебряных призеров Анастасии Сазоновой и Платона Трофимова. К этому надо добавить еще две бронзовые медали в командном зачете у девушек.

Вообще-то были проведены два чемпионата. В первом, состоявшемся 17 февраля, участвовали кадеты, то есть мальчики и девочки 2001-2003 гг.р. Алина, родившаяся в 2001 году, в этой категории победила. Следует отметить также вторые места Платона Трофимова (до 90 кг) и Анастасии Сазоновой (до 57 кг).

На следующий день прошел чемпионат Эстонии уже среди взрослых (2003 г.р. и старше), где вновь участвовала Алина и вновь выиграла финальный бой, причем у своей одноклубницы Ангелины Сусси, завоевавшей серебряную медаль. Уместно вспомнить, что за неделю до этого чемпионата, 10 февраля, Алина участвовала в чрезвычайно престижном международном турнире Tallinn Judo Cup 2018, который проводился в спорткомплексе «Калев». Там она была второй, как и ее соратница по команде Кристина Карпенко (до 57 кг). Но надо иметь в виду, этот детско-юношеский турнир является одним из крупнейших в Северной Европе, и Таллинн на этот раз собрал 613 спортсменов из 10 стран.

Еще более впечатляющих результатов добились спортсмены клуба «Конкиро» в кикбоксинге и тайском боксе. В общей сложности они завоевали 9 золотых медалей.

В кикбоксинге чемпионами Эстонии стали старшие юниоры Илья Скальнов, Алекс Сабинин, Илья Куксов, Максим Антонов (старшие юниоры) и Даниил Гайдук (взрослые). Причем в тайском боксе Илья Скальнов, Алекс и Даниил победили вторично, а Илья Куксов и Максим Антонов завоевали серебряные медали. Александра Джикаева, которая 27 января в Тарту стала двукратной чемпионкой республики по кикбоксингу (см. «НГ» от 31.01.2018), победила и в тайском боксе.

Отметим также, что Даниил Гайдук и Илья Скальнов все свои бои завершили нокаутами. Сергей Тимофеев признан лучшим тренером Эстонии, а его клуб «Конкиро» удостоен «золотых перчаток».

Сергей ТРОХАЧЕВ