В Ида-Вирумаа взрослых учащихся мало, а мужчин в два раза меньше, чем женщин

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Хотя в Эстонии программы обучения взрослых становятся все разнообразнее и востребованнее год от года, в Ида-Вирумаа гораздо меньше взрослых идет учиться, чем в среднем по республике, а мужчины Северо-Востока в этом деле в два раза менее активны, чем женщины.

Кюлли Алль, чиновница министерства образования, заместитель руководителя отдела образования взрослых, информирует, что и в общем по Эстонии взрослые женщины чаще идут учиться (более 18 процентов от общего количества), чем мужчины (13 процентов), согласно статистике 2016 года.

Между тем, в Ида-Вирумаа разница более существенна: из взрослых мужчин учатся почти 5 процентов, из взрослых женщин — почти 10 процентов.

Кюлли Алль отмечает, что для взрослых мужчин определяющим фактором является стоимость образования и с готовностью они идут получать его бесплатно, туда, где обучение производится по государственному заказу.

Что интересно, еще в 2015 году ида-вирумааские мужчины не так сильно отставали от женщин: обучалось 5.5 процентов взрослых мужчин и около 6 процентов женщин.

В целом за последнее десятилетие сфера обучения взрослых в Эстонии развилась очень серьезно. Если в 2007 году в среднем в Евросоюзе почти 10 процентов работающих людей проходило какое-либо обучение, то в Эстонии в то же время таких было около 6.5 процентов. К 2016 году картина изменилась кардинально: в Эстонии уже почти 16 процентов взрослых получали дополнительное образование, а по ЕС рост был куда как менее значительным — число взрослых учащихся перевалило на 10 процентов.

Понятие ”взрослый учащийся” в контексте специальных программ обучения взрослых связано не столько с возрастом, сколько с тем, занимается ли он еще чем-то кроме учебы, то есть подразумевается, что такой человек учится параллельно с работой.

В Ида-Вирумаа действует 83 учебных заведения, предлагающих программы обучения взрослых. 13 из них организуют курсы эстонского языка, 16 производят подгоовку водителей автотранспортных средств, 2 дают профессиональное образование — Ида-Вирумааский центр профессионального образования и частная школа парикмахеров Maridel.

В 2017 году в Эстонии около 6 процентов из 13262 взрослых, взявшихся получать образование, бросили учебу. 30 процентов от общего количества взрослых учащихся республики не имеет профессионального образования. В Ида-Вирумаа бросили учебу 9 процентов, а профобразования не имели — 19 процентов.

Чиновница минобразования говорит, что в целом обучение взрослых дает хорошие результаты.

”Последнее исследование Госконтроля показало, что больше 80 процентов взрослых учащихся остались довольны качеством преподавания, констатируя, что полученные знания помогают им в профессиональной деятельности. Семь процентов прошедших обучение сообщают, что получили в результате повышение зарплаты”, — говори Кюлли Алль, обращая внимание на то, что положительный эффект от прохождения курсов может проявляться и позднее.

”Если, например, курсы эстонского не привели к повышению зарплаты, а новые знания на рабочем месте пока применить не удается, не значит, что в будущем он не пригодятся”, — отмечает Алль. В то же время, по его словам, в случае обучения взрослых все-таки очень важно, чтобы новые знания и умения они применяли на практике, так как иначе они могут утратиться.

Кюлли Алль призывает очень ответственно относится к вопросу выбора места для учебы. Она подчеркивает, что закон позволяет оказывать такие услуги даже не лицензированным педагогам, и у людей есть выбор, стоит ли идти учиться к тому, кто просто представляет себя как профессионала в том или ином деле, но перед этим будет полезно ознакомиться с опытом работы той ли иной фирмы, с отзывами тех, кто там уже учился.

