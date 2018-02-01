Министерство приглашает учеников, учителей и родителей рассказать о своих школьных радостях и заботах

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Начиная с сегодняшнего дня и до 30 марта во всех общеобразовательных школах Эстонии будет проходить опрос удовлетворенности, в котором в этом году примет участие рекордное количество учащихся. У всех учеников 4-х, 8-х и 11-х классов, родителей учащихся основных школ и учителей есть возможность принять участие и выразить свое мнение о степени удовлетворенности школой.

Ежегодный опрос удовлетворенности проводится уже в третий раз, и его охват растет. Если в 2016 году опрос проводился среди учеников 8-х и 11-х классов, то в 2017 году почти в сотне школ опросили и учеников четвертых классов, а также привлекли к исследованию родителей учащихся основных школ и учителей. В этом году исследование пройдет в полном объеме - ожидается, что в нем примут участие порядка 34 500 детей, родители учащихся основных школ и учителя всех общеобразовательных школ. В дальнейшем опрос учеников

будут проводиться ежегодно, учителей и родителей планируется опрашивать раз в три года.

По словам руководителя отдела анализа министерства образования и науки Ауне Валк, централизованный опрос удовлетворенности позволяет улучшить качество обратной связи, предоставляемой директорам, содержателям школ и государству. “Объективные и сопоставимые сведения, получаемые в виде обратной связи, позволяют понять, какова нынешняя ситуация, - сказала Валк.

- Это позволяет планировать дальнейшие шаги для того, чтобы сделать учебу и работу в школе более интересными и приятными, чтобы у наших учеников и учителей было больше мотивации”.

Цель проведения опросов - измерить разные аспекты удовлетворенности, например, исследовать, оказывает ли учебная среда положительное влияние на внутреннюю мотивацию, каковы отношения в коллективе и подвергается ли учащийся издевательствам, какую оценку дают физической среде и как оценивают деятельность содержателя и государства с точки зрения организации

получения образования. Также в фокусе внимания находится изменение понимания обучения - в стратегическом документе “Обучение в течение всей жизни” в качестве цели заявлено то, что учеба должна быть больше связана с реальной жизнью и поддерживать индивидуальные особенности учащихся.

При помощи опросов государство и содержатели школ получат ценную и сопоставимую информацию относительно динамики ситуации и получат возможность отслеживать, как решения, связанные с государственной образовательной политикой, влияют на уровень удовлетворенности непосредственных участников системы образования.

Все школы и содержатели школ получат обратную связь, основные результаты будут также опубликованы на портале образовательной статистики www.haridussilm.ee.

Опросы удовлетворенности организует и проводит ЦУ Innove в сотрудничестве с министерством образования и науки.

Дополнительная информация, в том числе и примерные вопросы и форма обратной связи, доступна на сайте министерства образования www.hm.ee/ru/udovletvorennost-obrazovaniem.

В 2017 году аналогичный опрос удовлетворенности образованием был проведен среди выпускников вузов и профессиональных училищ. С отчетами исследования можно познакомиться здесь.

BNS