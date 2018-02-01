В спортивной стрельбе возрастные группы не обязательны

Дата публикации: Вчера, 19:58 Просмотрено: 75

В Таллинне 10 февраля завершился чемпионат Эстонии по стрельбе из пневматического оружия, в ходе которого спортсмены школы «Паэмурру» в очередной раз продемонстрировали высокий класс, успешно выступив во всех четырех финалах.

Абсолютные чемпионы Эстонии Валерия Морозенко, Федор Секаев и Александра Моисеева

Соревнования такого типа многоступенчатые, объяснил тренер Александр Макаров. В первую очередь принимаются во внимание результаты всего сезона. Затем составляется рейтинг, и 20 сильнейших приглашаются для участия непосредственно в чемпионате. Но и здесь не все так просто: сначала проходят квалификационные стрельбы, а затем восьмерка лучших борется за медали, начав при этом с нуля.

Была одна характерная особенность: на этих соревнованиях женщины впервые стреляли по новым правилам. А именно, сравнялись с мужчинами по количеству выстрелов – вместо прежних 40 они теперь делали 60 выстрелов. То есть, результаты сделались вполне сопоставимыми, и налицо – приближение к гендерному равенству. По поводу этого решения Александр Макаров не без юмора отметил, что логичнее было бы не подтягивать к «мужскому уровню», но устроить некое сближение, предоставив всем, допустим, по 50 выстрелов – принцип aurea mediocritas, золотой середины. Тем более, что в огнестрельных состязаниях женщинам и вовсе добавили в два раза больше упражнений, там и нагрузки значительно выше.

Так или иначе, нарвские стрелки уже в квалификационном раунде показали отличные результаты международного уровня. Вера Румянцева выбила из пневматического пистолета 572 очка из 600 возможных, что стало и рекордом Эстонии, и вторым результатом среди всех – и женщин, и мужчин. Причем, в этом плане она уступила лишь знаменитому Пеэтеру Олеску, многократному чемпиону Европы. Винтовочница Валерия Колюхина также показала очень хороший результат, с которым на многих престижных соревнованиях спортсмены проходят в финал.

Все же окончательное гендерное равенство еще впереди, поэтому на чемпионате состоялись четыре финала – два винтовочных (для мужчин и женщин) и два пистолетных (аналогично). Но при этом никаких возрастных градаций – это было абсолютное первенство.

В мужской винтовке в финал прошло 6 нарвских спортсменов, заметим, из 8! Расположились они в финале в следующем порядке. Федор Секаев, победитель, буквально только что (27 января) ставший чемпионом республики среди юниоров, Артем Эрт, серебряный призер, Андрей Михайлов (4-е место) - «стреляющий» тренер, Роман Ломоносов (5-е место), воспитанник Андрея, Михаил Иванов (6-е место) и Константин Логинов, замкнувший «великолепную восьмерку».

Интересно, что у женщин-винто-вочниц в финале также оказались 6 нарвитянок! Здесь Валерия Колюхина, видимо, затратив массу энергии на квалификацию, оказалась лишь восьмой. На 7-м месте была Катрин Смирнова, бронзовый призер юниорского первенства в январе, 6-е место заняла Анастасия Олевич, которой 24 февраля исполнится 14 лет, 5-е – Анастасия Бобылева, 3-е – Марика Финне, воспитанница Андрея Михайлова. Чемпионкой же стала Валерия Морозенко, которая, между прочим, в финал вышла последней, то есть, восьмой. Но – проявила характер и победила с рекордом Эстонии.

К сожалению, в стрельбе из пистолета мужчины несколько отстали. В финал пробился только Станислав Болдырев (тренер Марина Семкина) и занял там 6-е место. Правда, он только-только вышел из юниорского возраста и, вероятно, не привык еще к маститым соперникам.

В пистолете у женщин три нарвитянки вышли в финал – опытные Оксана Фроян и Вера Румянцева и молодая Александра Моисеева. «Молодежь, – заметил Александр Макаров, – всем показала, как надо стрелять.» Оксана и Вера заняли, соответственно, 5-е и 6-е места. А чемпионкой стала 15-летняя воспитанница тренера Светланы Немцовой Александра Моисеева, словно бы взявшая реванш за юниорское первенство, где она даже не попала в финал.

Впереди у нарвских стрелков чемпионат Европы в Венгрии, куда они выезжают уже завтра, 15 февраля. Там предстоит сначала квалификационный отборочный турнир на юношескую Олимпиаду в Буэнос-Айресе, а затем непосредственно чемпионат. Ждем до следующей недели. От Нарвы в отборочном турнире будут участвовать Катрин Смирнова, Анастасия Бобылева и Александра Моисеева.

Сергей ТРОХАЧЕВ