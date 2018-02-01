Директора Нарвского музея опять не выбрали

Дата публикации: Вчера, 15:28 Просмотрено: 122

Как сообщает rus.err.ee, на состоявшемся 16 февраля заседании совета целевого учреждения Narva Muuseum состоялись собеседования с пятью кандидатами на должность директора музея, но выбрать никого из них члены совета не смогли. Выборы директора отложены на конец марта.

Как сообщил порталу rus.err.ee корреспондент ERR в Нарве Сергей Степанов, совет объяснил свое решение отложить утверждение нового директора на конец марта сложностью выбора, поскольку все кандидаты очень сильные.

Совет продлил полномочия ныне исполняющего обязанности директора музея Иво Пости.

Собеседование прошли пять кандидатов: Сандер Юриссон, Александр Аполински, Иво Пости, Арне Раам и Эльдар Эфендиев.

Совет Нарвского музея пытается выбрать нового директора с декабря прошлого года. В прошлом году голоса в совете разделились поровну между кандидатурами Иво Пости и Эльдара Эфендиева, поэтому назначили проведение нового конкурса.

Однако в феврале снова никого выбрать не удалось. Теперь выборы отложены на конец марта.

rus.err.ee