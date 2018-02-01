Жаркая зима принесла нарвским пловцам новые медали

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Итогом выступления воспитанников спортивной школы «Энергия» на престижных международных соревнованиях Mad Wave Challenge 10-11 февраля в Тарту стали три золотые медали.

Артур Ласимер с одной золотой медалью из двух. В окружении более юных выглядит маститым спортсменом!

Следует отметить, что это были едва ли не самые массовые для республики старты. Участвовало более 500 спортсменов из России, Литвы, Латвии, Финляндии и практически всей Эстонии. Тем выше оказалась цена наград. Артур Ласимер (2004 г.р.) победил дважды: на 50 и 100 м кролем. Демид Солодов среди юношей 2002-2003 гг.р. финишировал первым на дистанции 50 м кролем, показав время 25,27 секунд и установив тем самым рекорд соревнований.

Кроме того, в активе нарвитян три серебряные медали, из которых две – за 50 и 100 м брассом – на счету Артема Каалика (2004 г.р.). Демид добавил к своей победе «серебро» на 100-метровке кролем.

Даниил Аппель (2003 г.р.) стал шестым на дистанции 100 баттерфляем.

Завуч спортивной школы «Энергия» Константин Вергун надеется, что все названные призеры, преодолевшие «вызов неукротимой волны» (так можно перевести название соревнований) покажут столь же достойные результаты на чемпионате Эстонии, который пройдет опять же в Тарту и том же самом бассейне Aura. Аналогичные надежды, конечно, возлагаются и на Даниила Аппеля, который всего-то неделю назад именно в этом бассейне стал двукратным победителем очередного этапа «молодежной серии» (Noortesari).

Сергей ТРОХАЧЕВ