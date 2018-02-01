Под Нарвой почтили память более 400 погибших во время войны советских десантников

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Почтить память погибших во время Второй мировой войны на место высадки десанта в Мерикюла приехал и новый генконсул России в Нарве Юрий Грибков.

На мероприятие съехались также представители организаций соотечественников из разных городов Ида-Вирумаа, нарвской организации ветеранов, а также депутаты нарвского горсобрания Лариса Оленина и Владимир Бутузов.

Десант Балтийского флота Советской армии высадился 14 февраля в местечке Мерикюла и был уничтожен немецкими частями, стоявшими на нарвском рубеже, 17 февраля 1944 года. Из-за плохой подготовки операции из 432 погибло 418 десантников. На месте высадки десанта в 1972 году был установлен памятник.

Место гибели советских десантников традиционно посещают ветераны Красной армии и представители местной власти 14 февраля и 9 мая.

BNS