Бумажная зима в заснеженной Нарве

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В пятницу, 9 февраля, в Нарвской художественной галерее открылась совместная выставка двух мастодонтов изобразительного искусства, творческого и семейного союза - Максима Драницина и Анастасии Берёзы — под названием «Сделано в Вильнюсе». В нашем городе они были проездом: открыв выставку и пообщавшись с её посетителями, они поздно вечером того же дня отбыли в Литву.

Наши герои - Настя и Максим, на открытии выставки в Нарвской художественной галерее, справа - искусствовед Елена Ховарт. Фото: Сергей Башилов

Максим и Анастасия — профессиональные художники, в своё время покинувшие северный город Мурманск и переехавшие на постоянное жительство в Вильнюс. На выставке в Нарве они представили свои работы за период с 2015 по 2018 год. Новое место, новые впечатления определяли их творчество в это время. «Нашей задачей было показать эволюцию туриста в переселенца», - рассказывают художники. Максим характеризует свой стиль как «холодный экспрессионизм» и рисует маслом (реже — акрилом), а Анастасия, создавая свои картины, чередует техники: коллаж, темпера, пастель. Занимается она и керамикой, а ещё любит снежную скульптуру. У художников есть определённая тяга к быту и природе северных широт, не даром они мурманцы!

Творчество в творчестве

Своим отзывом к выставке «Сделано в Вильнюсе» с нами поделилась пенсионерка Татьяна Комлева, которая в свою бытность вела раздел культуры в газете «Нарвский Рабочий». Татьяна не скрывала своего восторга от картин Анастасии Берёзы, отметив, что авторская техника художницы (замена белой краски при изображении снега на простую белую бумагу — прим. ред «НГ») работает на ее холстах безупречно.

Татьяна Комлева:

- Это что-то потрясающее и необыкновенное! Такая техника достойна быть запатентованной! Только из разговора с Анастасией я узнала, что она смотрит на этот вопрос проще — художница готова бесплатно научить своей технике любого, кто только этого захочет.

На одной из картин из серии «Зима в Вильнюсе», выполненной Анастасией в смешанной технике, белое бельё на верёвке словно шевелится. Татьяна не скрывает эмоций: «Если отойти от полотна метра на три, то оно оживает, давая нам впечатление настоящего волшебного превращения!»

Передвижники на новый лад

По словам Анастасии Берёзы, трудности, связанные с дорогой, когда вчера ты был ещё в Санкт-Петербурге, сегодня — в Нарве, а завтра отправляешься в Вильнюс, окупаются новыми знакомствами, встречами с интересными людьми. Зачастую это выливается в новые проекты. За завидную мобильность кто-то на выставке даже назвал творческую чету художниками-«передвижниками».

Анастасия Береза:

- Мы на самом деле не можем предугадать, что нас ждёт в следующем городе, потому что новое место для нас становится новой развилкой для новых дорог. И это нам по душе, потому что мы не любим полную предсказуемость даже своих собственных планов.

Анастасия Берёза отмечает, что и интернет-знакомства часто ведут к непосредственным встречам. Поэтому виртуальное пространство для Анастасии развёртывается и в реальном измерении новых личных и деловых контактов, а в интернете — она не гость, а завсегдатай - в Фэйсбуке, Вконтакте, Инстаграмме.

Вместе с родителями путешествует и приобщается к профессии художника сын Максима и Анастасии дошкольник Артем. Как выяснилось, Артём тоже любит рисовать, но мама начинает замечать и другое его увлечение - изучение разных видов современного транспорта.

В Нарве меньше месяца

Занимающийся фотографией Игорь, часто бывающий в залах Нарвской художественной галереи, отметил для нас, что, по его мнению, в Нарве не так часто выставляются полотна такого высокого уровня.

Игорь, посетитель галереи:

- Сразу видны школа и высокий профессионализм. Для меня Максим и Анастасия — очень разные художники. У Максима я отметил цвет — холодный, но иногда и с тёплыми тонами, его картины хорошо смотреть издалека. У работ Анастасии тоже есть качество завершённости при взгляде с двух-трёх метров — вблизи видны точечки, полосочки, а издалека — это как реалистичная фотография. Такое свойство картин Анастасии, сделанных в её смешанной технике, заставляет меня употребить слово «преображение».

Вы, уважаемые читатели, тоже можете составить своё мнение о выставке «Сделано в Вильнюсе», если посетите её. Она размещена в зале на первом этаже Нарвской художественной галереи и продлится до 4 марта. Искусствовед Елена Ховарт сообщила нашей газете, что Максим и Настя подарили Нарвскому музею по одной своей работе.

Сергей БАШИЛОВ