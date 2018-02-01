Странствия по нарвской Кренгольмской мануфактуре

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Весной публике представится уникальная возможность пройтись по следам рабочих Кренгольмской мануфактуры, побывать в самом необычном и таинственном месте города Нарвы, на острове Кренгольм.

Новый общественный строй, который привел к изобретению машин и замене рабочей силы механизмами, который, как носитель огня мерцает над земным шаром, поражая человеческие сердца – это ли не предзнаменование? Вот оно появилось и сразу же исчезло…Громадные заводские здания Кренгольма вмещали в себя огромное количество рабочих, более 10 000 человек трудились на мануфактуре, но теперь от всего этого осталась только музейная пустота. С помощью произведения Алексея Гастева публика окунется в прошлое, в мир трудящихся 1913 года.

«Oomen» или «Предзнаменование» основывается на произведении поэта-авангардиста Алексея Гастева «Поэзия рабочего удара». Гастев стал известен в России как теоретик и практик, его целью и интересом являлось изменить эффективность рабочих на фабриках. Самая большая фабрика на нашей территории — Кренгольмская мануфактура, которая в своей масштабности остается носителем духа механизированной работы и сегодня. Помещения Кренгольма хранят как дух масштабного производства, так и терзания тонкой рабочей души, что ощущается на территории колоссальной фабрики и в ее помещениях.

Знаменитая Кренгольмская мануфактура была построена в 19 веке, крупнейшая фабрика тех времен в Российской Империи. Вокруг фабрики образовался компактный комплекс промышленной архитектуры, в который входили фабрика, больница, казармы для работников, дома директоров и Кренгольмский парк. Здания построены в английском стиле, из красного кирпича, что сильно повлияло на облик города.

Кренгольмская мануфактура — это крупное ткацкое производство. На момент основания компания была крупнейшей в мире. Торговая марка Кренгольм известна далеко за пределами республики.

«Предзнаменование» - это не театральное представление в классическом понимании, а путешествие по «Кренгольму» в звуковом сопровождении. Для создания временного пространства важную роль в спектакле берут на себя актеры Миртель Похла, Рийна Майдре, Берт Раудсепп, Пяяру Оя и хор Vox Populi.

Начало спектакля «Предзнаменование» начнется у старых ворот, напротив улицы Joala 32. Просим одеться соответственно погоде.

Постановщик: Яармо Реха

Текст: Алексей Гастев

Художник: Лийна Тепанд

Драматуг: Ааре Пильв

Художник по звуку: Арго Валс

Художник по свету: Рево Коплус

Дирижер: Яанне Фридолин

Актеры: Миртель Похла, Рийна Майдре, Берт Раудсепп, Пяяру Оя

Хор: Vox Populi

Продюсер: Минна-Трийн Кохв

Сопродюсирование: Kanuti Gildi SAAL

Спектакль длится 1 час 40 минут

Премьера 30 марта в 19:00

Всего состоится 9 спектаклей. Следующие спектакли: 31 марта; 13, 14, 20, 21 апреля в 19:00; 1, 15, 22, апреля в 16:00.

Спектакль поддерживают Капитал Культуры Эстонии и EV100. Благодарим за помощь в создании спектакля : IVEK, Meresuu СПА и отель, Нарвский музей, Loov Eesti, Kolimisrõõm, кафе Muna, Felandia, Narva Gate OÜ, Sander Siim, Akzo Nobel Baltics AS, отель Inger.