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КультураАктёры фильма “Встреча выпускников 2” выехали на долгожданную премьеру популярной комедии!

Дата публикации: Сегодня, 17:32 Просмотрено: 77

Сегодня, 12 февраля, на Сааремаа, в Курессааре пройдёт долгожданная премьера комедии "Встреча выпускников 2". События второй части "Свадьба и похороны" разворачиваются главным образом на острове Сааремаа.

 

Актёры фильма “Встреча выпускников 2” выехали на долгожданную премьеру популярной комедии!

 

Актёры и их сопровождающие выехали сегодня из Таллинна на премьеру - настроение было весёлое и соответствующее сюжету комедии!

Действие фильма “Встреча выпускников 2” происходит на Сааремаа. Премьера продолжения популярной и долгожданной комедии пройдёт сегодня в театре Курессааре. Первый фильм "Встреча выпускников" стал одним из самых популярных фильмов современного эстонского кинематографа. Комедия "Встреча выпускников" также является и самым популярным фильмом среди пассажиров автобусов Lux Express - её посмотрело более 42 000 человек.

Lux Express

 

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