В Ида-Вирумаа работают кафе, в ”меню” которых — эстонская грамматика и разговорная речь

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В Ида-Вирумаа работают двенадцать языковых кафе. Шесть из них действовали с мая по декабрь прошлого года. С нового года открылись еще шесть таких кафе. Кивиыли, Ахтмеская и Ярвеская части Кохтла-Ярве, Йыхви,Силламяэ и Нарва вновь открыли эти необычные ”предприятия общественного питания”.

Как и во всяком кафе, здесь тоже есть свое ”меню”. Это словарный запас, грамматика эстонского языка, но ”основное фирменное блюдо” — разговорная речь.

”Шеф-повар” языкового кафе, работающего в здании читального зала Кохтла-Ярвеской городской библиотеки, Кайре Вийль — преподаватель, имеющий опыт работы в ТТУ, рассказала, что основным принципом занятий является непринужденность в общении. А в чем отличие этого кафе от привычных языковых курсов?

- Во-первых, посетители нашего кафе не платят ни цента за занятия. Во-вторых, над ними не висит дамоклов меч экзаменов, языковых категорий. Люди практикуются в общении — за рабочим столом они общаются с преподавателем, за чашечкой кофе говорят друг с другом на эстонском языке. Преподаватель отвечает на все их вопросы.

- Даже на самые дурацкие? Ннапример, как отличить хлопок от фрукта Или — вопрос ”Который час” от вопроса — ”Какой язык”? Или — что делать, если одно и то же имя может быть как у мальчика, так и у девочки: например — Саша или Женя? Как сказать, что Саша пришла, если в языке один род?

- Для меня нет дурацких вопросов. Я уважаю наших посетителей-учеников, и стараюсь доступно объяснять им грамматические, и не только, тонкости.

А тонкостей тут предостаточно. Основное что влечет людей посещать языковые кафе, это желание совершенствовать разговорную речь, что им необходимо в работе. На одном из занятий в Кохтла-Ярве мы встретили медсестер, врача, педагога, которые рассказали, что сами решили дополнительно позаниматься, попрактиковаться в разговорное речи. Им очень импонирует доброжелательная атмосфера, царящая в кафе.

Кроме того, в кафе приходят известные люди, которые хотят внести свой вклад в освоение русскоязычными эстонского языка. Они ведут непринужденные беседы, отвечают на различные вопросы, касающиеся не только языка.

Занимаются в кафе, в основном, люди среднего возраста, которые давно ”проходили” эстонский язык в школе, но, в основном, проходили мимо. Они рады бы говорить на эстонском, но некоторым просто не с кем практиковаться, другие же боятся заговорить, стесняются. И преподаватели помогают им преодолеть этот комплекс.

Диана Луптова — руководитель Algus keskus (Algus OÜ), осуществляющего работу языковых кафе в Ида-Вирумаа, рассказала, что финансируются они Европейским Социальным фондом, а главным организатором является Интеграционный фонд MISA.

- Диана, а настанет ли такое время, когда будут работать языковые кафе, в которых эстонцы, особенно молодые, захотят и будут практиковаться в русском языке?

- Конечно. Это время уже давно наступило. Ведь это и есть — интеграция. Сегодня мы все знаем, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, недостаточно знать только эстонский и английский. Шансы добиться успеха повышаются, если потенциальный работник владеет на высшем уровне, в том числе, и русским языком. Эстонский, английский и русский — это база, все остальное — бонус. Без русского много дверей закрыто, и каждый умный человек это понимает, — сказала Диана Луптова.