Определены даты госэкзаменов

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20 января завершилась регистрация на сдачу государственных экзаменов учеников гимназической ступени, сообщает Отдел культуры Нарвской горуправы. В этом году порядок проведения и оценивания экзаменов не изменился.

Экзаменационный период для гимназистов в этом году начнётся немного раньше обычного - 16 апреля и продлится до 25 мая. Иллюстративное фото

По- прежнему, заканчивая 12-й класс, гимназист должен сдать три экзамена: по эстонскому языку или эстонскому как второму языку, математике и иностранному языку. Подготовкой и проведением госэкзаменов занимается учреждение SA Innove. Экзаменационные задания создаются, а экзаменационные работы оцениваются действующей при Innove специальной комиссией, в состав которой входят лучшие учителя со всей Эстонии.

Экзаменационный период в этом году начнётся немного раньше обычного - 16 апреля - письменным экзаменом по эстонскому языку и продлится до 25 мая, когда состоится экзамен по математике. Даты проведения международных экзаменов по французскому, немецкому и русскому языкам как иностранному опубликованы на сайте учреждения: www.innove.ee.

На данный момент в школах Нарвы на экзамен по эстонскому языку как родному зарегистрировалось 47 человек, на экзамен по эстонскому как второму - 270. По английскому как иностранному будут сдавать экзамен 209 учеников, экзамен по математике – 315 человек. При этом как и в прошлом году нарвские учащиеся отдают предпочтение математике узкого профиля: на этот экзамен зарегистрировались 195 учеников.

Нужно иметь в виду, что эти цифры несколько изменятся, так как к ним добавятся выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат.

Если учащийся своевременно зарегистрировался на госэкзамен, но по независящим от него обстоятельствам не может на нём присутствовать, то он имеет возможность сдать дополнительный экзамен. Период проведения дополнительных экзаменов - с 21 мая по 4 июня.

Данные о результатах становятся доступными на государственном портале www.eesti.ee по мере проверки работ. Электронные свидетельства о сдаче экзаменов выдаются не позднее 20 июня. В случае неудачной попытки пересдать экзамен можно только в следующем году.

При наличии международного сертификата о сдаче языка на уровень В1 или В2 сдавать экзамен по иностранному языку повторно не надо.

София Боборенко