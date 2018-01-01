На территории Кренгольмской мануфактуры в марте пройдет необычный спектакль "Предзнаменование"

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Как сообщает rus.err.ee, cпектакль-инсталляция "Oomen" ("Предзнаменование") отправит зрителей в путешествие по Кренгольмской мануфактуре. Спектакль поставлен по произведению поэта-авангардиста Алексея Гастева "Поэзия рабочего удара".

Фото: Елена Полуэктова

"Идея появилась у нас еще до того, как президент Керсти Кальюлайд призвала нести в Нарву современную культуру, - сказала организатор спектакля "Oomen" ("Предзнаменование") Минна-Трийн Кохв.

Помещения "Кренгольма" хранят как дух масштабного производства, так и терзания израненной рабочей души, что ощущается как на территории колоссальной фабрики, так и в ее помещениях. "Это история об израненных душах и тяжелом труде", - отметила Кохв, по словам которой путешествие заключает в себе вопрос, является ли пронизанный стяжательством механический мировой порядок, охватывающий земной шар и не жалеющий людей, предзнаменованием.

Во время спектакля будет синхронный перевод на русский язык.

Постановщик спектакля - Ярмо Реха, известный как актер театра "NO99". В спектакле участвуют Миртель Похла, Рийна Майдре, Берт Раудсеп, Пяэру Оя и хор "Vox Populi". На одном спектакле могут присутствовать 110 зрителей, всего дадут девять представлений, которые проходят не только в помещениях, но и на свежем воздухе.

Премьера состоится 30 марта, последнее представление дадут 22 апреля.

rus.err.ee