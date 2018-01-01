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СпортМеждународный турнир "Битва под Нарвой" состоится 24 марта

Дата публикации: Сегодня, 14:44 Просмотрено: 98

Спортивный клуб" All Stars", совместно с федерацией профессионального бокса Эстонии, проводят, 24 марта 2018 года, традиционный международный турнир "Битва под Нарвой".

 

Международный турнир "Битва под Нарвой" состоится 24 марта

 

Этот бойцовский вечер  уже стал спортивным брендом нашего города и в этот раз, без сомнения, в нем примут участие самые известные бойцы Эстонии, России, Беларуссии, Узбекистана, Канады, Литвы, Латвии.

Битва под Нарвой много лет подряд признана одним иэ лучших спортивных шоу в Нарве, признанием этого факта является и то, что к нам, в качестве почетных гостей, приедут известные мастера ринга, заслуженные мастера спорта:

 

  • 3-х кратный абсолютный чемпион СССР, обладатель Кубка Мира, единственный российский боксер, победивший будущего чемпиона Мира среди профессионалов Леннокса Льюиса и 3- х кратного Олимпийского чемпиона Теофило Стивенсона -  Вячеслав Яковлев, Санкт-Петербург;
  • 2-х кратный чемпион Мира по тайскому боксу,9-ти кратный чемпион Мира по кик-босингу - Вячеслав Тисленко;
  • 3-х кратная чемпионка Европы , 2-х кратная чемпионка Мира, серебрянный призер Олимпиады в Лондоне по боксу - София Очигава.

Главным боем вечера станет бой за титул чемпионки IBF Intercontinental среди женщин между россиянкой Еленой Градинар и Оливией Герула из Канады.

Надеюсь, что не придется краснеть и за наших мальчишек Даниила Гайдука и Андреса Ойтсара, воспитанников клуба КОНКИРО, которые будут драться по К-1.

Зрелищных боев будет много, это я Вам обещаю! А пока идет подготовка.

Александр Караваев, президент федерации профессионального бокса Эстонии    

 

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