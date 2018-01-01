Международный турнир "Битва под Нарвой" состоится 24 марта

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Спортивный клуб" All Stars", совместно с федерацией профессионального бокса Эстонии, проводят, 24 марта 2018 года, традиционный международный турнир "Битва под Нарвой".

Этот бойцовский вечер уже стал спортивным брендом нашего города и в этот раз, без сомнения, в нем примут участие самые известные бойцы Эстонии, России, Беларуссии, Узбекистана, Канады, Литвы, Латвии.

Битва под Нарвой много лет подряд признана одним иэ лучших спортивных шоу в Нарве, признанием этого факта является и то, что к нам, в качестве почетных гостей, приедут известные мастера ринга, заслуженные мастера спорта:

3-х кратный абсолютный чемпион СССР, обладатель Кубка Мира, единственный российский боксер, победивший будущего чемпиона Мира среди профессионалов Леннокса Льюиса и 3- х кратного Олимпийского чемпиона Теофило Стивенсона - Вячеслав Яковлев, Санкт-Петербург ;

; 2-х кратный чемпион Мира по тайскому боксу,9-ти кратный чемпион Мира по кик-босингу - Вячеслав Тисленко ;

; 3-х кратная чемпионка Европы , 2-х кратная чемпионка Мира, серебрянный призер Олимпиады в Лондоне по боксу - София Очигава .

Главным боем вечера станет бой за титул чемпионки IBF Intercontinental среди женщин между россиянкой Еленой Градинар и Оливией Герула из Канады.

Надеюсь, что не придется краснеть и за наших мальчишек Даниила Гайдука и Андреса Ойтсара, воспитанников клуба КОНКИРО, которые будут драться по К-1.

Зрелищных боев будет много, это я Вам обещаю! А пока идет подготовка.

Александр Караваев, президент федерации профессионального бокса Эстонии



