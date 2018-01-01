Выставка 20-го фотоконкурса “Бескровная охота” открывается в Нарве

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С “охотничьими трофеями” лучших фотографов природы Эстонии можно ознакомиться на выставке в галерее Нарвского колледжа ТУ до 7 марта.

По словам бессменного организатора “Бескровной охоты” Тийта Хунта лучшие работы 20-го конкурса вполне заслуживают того, чтобы с ними ознакомились и жители Нарвы. «В Ида-Вирумаа очень богатая флора и фауна, и я уверен, что здесь живет много людей, которые любят фотографировать местную природу. Думаю, им будет интересно познакомиться с работами участников нашего фотоконкурса», сказал Тийт Хунт.

Тийт Хунт также отметил, что в 2010 году «Бескровная охота» проводилась в Ангусеском охотничьем угодье – тогда трофейным животным была куница - и не исключает, что и один из ближайших конкурсов может быть также посвящен природе и животным Ида-Вирумаа.

20-ая “Бескровная охота” проводилась с 19 по 21 мая в Пыльвамаа. В этом фотоконкурсе, организованном RMK и Overall, участвовали 39 фотографов и трофеем было назначено животное 2017 года - косуля.

“Бескровная охота” почти ничем не отличается от настоящей охоты, только вместо ружей у охотников фотоаппараты, карты памяти заменяют патроны, а трофеи – это многочисленные фотографии природы и животных. Цель “Бескровной охоты” – рассказать о природе региона и его обитателях посредством фотографий.

Особую ценность фотографиям придают «охотничьи байки» - истории, в которых находят отражение обстоятельства зафиксированных моментов. Философские размышления или интересные наблюдения за животными/птицами, которыми делятся авторы снимков, придают фотографиям эмоциональную выразительность, а зрителям – чувство вовлеченности в сам процесс съемки.

Первая “Бескровная охота состоялась” в 1997 году в Вяэтса (Ярвамаа). За двадцать лет участники конкурса где только и за чем только не охотились на земле, на воде и даже под водой. “Трофеем” года за это время становились бобр, кабан, глухарь, лось, олень, рысь, лесная куница, барсук, тетерев, выдра, вальдшнеп, косуля, ворон, енотовидная собака.

Приглашаем представителей прессы и всех желающих в среду, 7 февраля, в 17.30, на открытие выставки, которая состоится в галерее Нарвского колледжа ТУ. На открытии выставки состоится встреча с организатором «Бескровной охоты» фотографом, зоологом Тийтом Хунтом и частыми участниками конкурса, фотографами природы Яаном Кюннапом и Энел Леппик. Вход свободный.

Экспозиция лучших фотографий юбилейной “Бескровной охоты” будет открыта в до 7 марта. Вход свободный, выставку можно посетить в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Галерея снимков 2017 года, отмеченных призами находится здесь.