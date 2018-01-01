Нарвские гимнастки в России: убедительный командный успех

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На VII турнире личного первенства по художественной гимнастике в отдельных видах, который состоялся 27 января в Выборге, нарвские спортсменки завоевали 5 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Участницы выборгских «ритмов Старого Города». Фото: СШ «Паэмурру»

Всего в турнире с поэтическим названием «Ритмы Старого Города – зима 2018» участвовало 8 клубов из Санкт-Петербурга, Сегежа, Выборга, Шлиссельбурга, Сестрорецка и Нарвы. Понятно, что многие участницы выступали в нескольких видах. Назовем прежде всего победителей. Это Александра Работинская (2008 г.р., упражнение со скакалкой), Ксения Агар (2007 г.р., мяч), завоевавшая также и серебряную медаль в упражнении с обручем, ее сверстница Дарья Лубченок (мяч) плюс 3-е место с обручем, Авелина Лаасма (2005 г.р., лента) и Ангелина Федосенко (2004 г.р., обруч) и еще «бронза» за мяч.

В рамках небольшой заметки трудно перечислить всех, поэтому отметим неоднократных призеров. Например, 9-летняя Ангелина Горицкая заняла два 3-х места в упражнениях с обручем и свободном упражнении, а также 2-е место со скакалкой. Среди девочек 2006 г.р. в в одних и тех же упражнениях с мячом и булавами два 2-х места у Алины Лаарь, а два 3-х у Лады Воскресенской. В группе, которая на год старше, Мария Михайлова стала дважды второй (обруч и булавы), а Влада Тихонова дважды третьей (мяч и булавы).

Так или иначе, хотя соревнования были индивидуальные, но суммарный результат позволяет говорить о стабильно высоком уровне нарвской школы художественной гимнастики. И поддерживают этот уровень тренеры спортшколы «Паэмурру» Диана Федосенко, Анастасия Бессонова, Ольга Сонникова и хореограф Ирина Селецкая.

Сергей ТРОХАЧЕВ