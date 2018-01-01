Нарвские боксеры уступили в гостях, но победили дома

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Более 100 спортсменов из Литвы, Эстонии, Белоруссии и Латвии собрались в минувшие выходные (27-28 января) в латвийском Даугавпилсе для участия в финальных поединках международного турнира.

Марио Эрязов готовится к бою. Фото: СК «Энергия»

Да, воспитанники клуба «Энергия» и старшего тренера Геннадия Толмачева не завоевали золотых медалей. Но все же Давид Андреев (57 кг) и Марио Эрязов (80 и более кг) среди юниоров, а также Роберт Шибалов (81 кг) в молодежной категории стали серебряными призерами. Третье место в той же молодежной группе заняли Анастасия Иванова (60 кг) и Владимир Вачевских (64 кг), а у юниоров - Алексей Иванов (60 кг).

Бои были захватывающими, интересными и очень сложными. И соперники оказались весьма именитыми. Полутяжеловес Роберт Шибалов проиграл финалисту чемпионата Европы среди юниоров Александру Трофимчуку из Литвы, а Владимир Вачевских – призеру первенства Европы Вадиму Курбачову из Белоруссии.

Трехкратный чемпион Эстонии Давид Андреев убедительно выиграл полуфинал у литовского боксера, но уступил по очкам участнику европейского первенства Владу Стельманову опять же из Белоруссии.

Один из самых перспективных нарвских тяжеловесов Марио Эрязов в поединке с литовским боксером Каролисом Жинисом лидировал на протяжении всех трех раундов, но соперник оказался быстрее и, видимо, техничнее, поскольку сумел вовремя уклоняться и набирать очки за счет коротких одиночных ударов. Бой был тяжелый и практически равный, но судьи отдали предпочтение литовцу с небольшим перевесом 2:1.

Между тем 27 января Нарва принимала Открытый Кубок спортивной школы «Паэмурру», в котором, кроме хозяев, участвовало более 60 спортсменов из семи клубов Эстонии.

И здесь команда PSK под руководством тренера Василия Панова во всех возрастных категориях заняла первые места. Конкретно среди мальчиков до 13 лет победили Семен Андреев (до 26 кг), Денис Коротин (до 30 кг), Артём Земляков (до 36 кг), Алекс Ярошенко (до 40 кг) и Александр Проткунас (до 50 кг). У 15-летних и моложе чемпионом стал Дмитрий Проткунас (до 42 кг). В группе молодежи 17 лет финальные бои выиграли Георгий Александров (до 52 кг) и Артур Андреев (до 70кг), а в той же группе 19 лет – Марк Андреев (до 56 кг), Максим Агафонцев (до 60 кг) и Олег Баби (до 81 кг).

Однако в гостях, на XII Международном турнире памяти Героя России десантника Дмитрия Кожемякина (1977-2000), который прошел 25-28 января в его родном Сертолове (Ленинградская область), воспитанники Василия Панова Павел (до 69 кг) и Федор (до 32 кг) Каманины стали бронзовыми призерами.

Сергей ТРОХАЧЕВ (По информации Геннадия Толмачева и спортивной школы «Паэмурру»).