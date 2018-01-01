Культура+ГАЛЕРЕЯ. Гран-при Шопеновского конкурса завоевал 10-летний россиянин Тимофей Старовойтов
Дата публикации: Сегодня, 00:18 Просмотрено: 90
3 февраля в Нарве завершился 12-й международный Шопеновский конкурс, в котором приняли участие 53 юных пианиста из 15 стран мира.
Целую неделю юные музыканты соревновались между собой, ставя перед авторитетным жюри труднейшую задачу – определение лауреатов и призеров. Но вот выбор сделан!
Конкурс завершился награждением в Нарвском замке и гала-концертом лауреатов XII Международного Шопеновского конкурса в сопровождении симфонического оркестра под руководством дирижера А. Щуры в Концертном Доме «Geneva».
Участники заключительного концерта:
Aydin Duru (Турция)
Starovoitov Timofei (Россия)
Semernina Aksinia (Россия)
Megelinskas Kristijonas (Литва)
Baltrushaititie Dana (Украина)
Wojciechowski Pawel Miroslaw (Польша)
Kliuchereva Elizaveta (Россия)
Lozowska Julia (Польша)
Гран-при Шопеновского конкурса завоевал 10-летний россиянин Тимофей Старовойтов.
Обладатель гран-при 2018 Тимофей Старовойтов (справа) с мамой и братом. Фото: Елена Полуэктова
Подробности читайте в следующих выпусках газет "Виру Проспект" и "Нарвская Газета".
Фотогалерея: Елена ПОЛУЭКТОВА