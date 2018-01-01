+ГАЛЕРЕЯ. Гран-при Шопеновского конкурса завоевал 10-летний россиянин Тимофей Старовойтов

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3 февраля в Нарве завершился 12-й международный Шопеновский конкурс, в котором приняли участие 53 юных пианиста из 15 стран мира.

Целую неделю юные музыканты соревновались между собой, ставя перед авторитетным жюри труднейшую задачу – определение лауреатов и призеров. Но вот выбор сделан!

Конкурс завершился награждением в Нарвском замке и гала-концертом лауреатов XII Международного Шопеновского конкурса в сопровождении симфонического оркестра под руководством дирижера А. Щуры в Концертном Доме «Geneva».

Участники заключительного концерта:

Aydin Duru (Турция)

Starovoitov Timofei (Россия)

Semernina Aksinia (Россия)

Megelinskas Kristijonas (Литва)

Baltrushaititie Dana (Украина)

Wojciechowski Pawel Miroslaw (Польша)

Kliuchereva Elizaveta (Россия)

Lozowska Julia (Польша)

Гран-при Шопеновского конкурса завоевал 10-летний россиянин Тимофей Старовойтов.

Обладатель гран-при 2018 Тимофей Старовойтов (справа) с мамой и братом. Фото: Елена Полуэктова

Подробности читайте в следующих выпусках газет "Виру Проспект" и "Нарвская Газета".

Фотогалерея: Елена ПОЛУЭКТОВА