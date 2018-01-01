Академия внутренней безопасности подписала договор о проектировании учебного здания в Нарве

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1 января 2018 года Академия внутренней безопасности и архитектурное бюро Kolm Pluss Üks OÜ подписали договор о проектирование нового учебного здания в Нарве.

Проект основывается на победившей на конкурсе в прошлом году работе "TWIX". Прошлой осенью Академия внутренней безопасности и Союз архитекторов Эстонии совместно провели конкурс проектов учебного здания в Нарве.

Проектирование нового здания должен быть завершено в октябре, а строительство начнется уже в конце текущего года и закончится к лету 2020.

Учебный центр в Нарве будет построен по адресу ул. Кереса, 14 при сотрудничестве с Тартуским университетом и Министерством внутренних дел. Поэтому учебными, тренировочными и хозяйственными помещениями филиала Академии внутренней безопасности совместно с ее кадетами смогут воспользоваться сотрудники Департамента полиции и погранохраны, а также студенты и работники Нарвского колледжа Тартуского университета. Также в спортивных и тренировочных помещениях нового учебного центра собираются проводить досуговые мероприятия для жителей города Нарва.

Учебные, спортивные и хозяйственные помещения займут площадь приблизительно в 7800 квадратных метров. Стоимость проекта составит почти 17 миллионов, которые совместно оплатят Академия внутренней безопасности и Тартуский университет.

Эгер Карусе,

коммуникационный центр Академии внутренней безопасности

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