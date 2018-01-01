Студия Русского театра объявила дополнительный набор юношей

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Как сообщает rus.err, театральная студия при Русском театре с бесплатным обучением объявила дополнительный набор юношей в возрасте от 16 до 22 лет. Студию возглавляет актер и режиссер Артём Гареев.

В учебной программе театральной студии - занятия по мастерству актера, сценическому движению, хореографии, сценической речи, ритмике и другим специальным дисциплинам, а также спецкурсы по истории театра.

Для прослушивания необходимо подготовить стихи, басню и прозу.

Заявления абитуриентов принимаются до 10 февраля 2018 года. Первый отборочный тур состоится 12 февраля в 17:00.

Дополнительную информацию можно найти на сайте veneteater.ee.

rus.err.ee