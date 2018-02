Как правильно ориентироваться в информационном пространстве?

Дата публикации: Сегодня, 12:22 Просмотрено: 83

Термин media literacy, который мы в данном случае переводим как «медийная грамотность», сделался вполне устойчивым в англоязычных СМИ и поэтому стал центральным пунктом теледискуссии, проведенной 25 января в Американском центре Нарвской центральной библиотеки.

Проблемами медийной грамотности в Нарве интересуется, в первую очередь, молодежь. Фото: Сергей Трохачев

Эта интересная, крайне поучительная и, будем надеяться, не последняя встреча отличалась тем, что была проведена в режиме реального времени. Американские специалисты из Вашингтона (там было 8.00) непосредственно общались по скайпу с нарвской аудиторией (здесь было 15.00), а также с другими заинтересованными группами в Грузии, Украине, Греции и командой студентов в том же Вашингтоне.

Задавались вопросы и немедленно следовали разъяснения со стороны ведущих — сотрудников Newseum'а, широко известного интерактивного музея средств массовой информации, находящегося в Вашингтоне. Этими ведущими были Анна Кассинджер, заведующая учебной частью музея, и Усра Гхази, стратегический разработчик Бюро по делам образования и культуры при Государственном Департаменте США.

О неправдивой информации

Основное внимание уделялось не только медийной грамотности, под которой, коротко говоря, понимается умение анализировать и оценивать информацию, но и так называемым «фейковым» новостям (fake news), ставшим в последнее время, к сожалению, частым явлением в Интернете. Причем, как выяснилось в ходе обсуждения, эти фальшивые новости настолько расплодились, что даже обросли изрядным количеством разновидностей. Сам термин fake news достаточно молод — он в ходу примерно 125 лет. И означает он вариант «желтой журналистики» (yellow journalism) или пропаганды, когда дезинформация, а также и откровенная ложь намеренно распространяются как в привычных средствах СМИ, так и в общественной онлайновой среде.

Особенности терминологии

Но не все так просто, и нам, по-видимому, очень скоро придется задуматься над адекватным переводом некоторых новоявленных понятий. Так, в английском устоялись два термина — misinfomation и disinformation. Мы их переводим одинаково — «дезинформация». Однако это в корне неправильно. Ибо первое слово — «мизинформация» (пробуем транскрибировать таким образом) — обозначает информацию хоть и ложную или неточную, но ошибочную в том смысле, что лицо, распространяющее таковую, уверено, что она правдива. И напротив, дезинформация — это уже намеренная, совершенно осознанная неправда, собственно, пропаганда, зачастую распространяющаяся правительственными организациями с целью тотального контроля над медийной средой.

О правдивой информации и ее выявлении

Этим двум направлениям противостоит беспристрастная информация (unbiased information) с отсутствием каких бы то ни было предпочтений. Естественно, в ходе встречи оформился главный вопрос — а как отличить правду от лжи? Действительно, порой это очень нелегко. Но все же некоторые конкретные действия следует перечислить. Допустим, мы выявили в сети некое новостное сообщение и хотим удостоверится в его подлинности. Что надо сделать?

1. Проверить сайт, обращая внимание на контактную информацию. Ее отсутствие или чрезмерная краткость, согласимся, должны насторожить.

2. Проверить автора (авторов). Это вообще реальное лицо? И достойно ли оно доверия?

3. Проверить дату сообщения. Может быть, это перепост устаревшей новости, лишь поверхностно связанной с текущими событиями.

4. Свериться с собственным знанием предмета — словно бы прислушаться к внутреннему голосу.

5. Свериться с дополнительными сопутствующими источниками по аналогичной тематике — подтверждают ли они наше сообщение?

6. Проконсультироваться с экспертами или же обратиться к специальному сайту, помогающему установить достоверность.

Это, разумеется не полный перечень методов, но в целом достаточный для первоначальной наработки медийной грамотности, которая, как выяснилось к финалу теледискуссии, уже стала подлинной научной дисциплиной. Поэтому мы вернемся к данному вопросу в ближайших выпусках нашего издания.

А в заключение — саркастический афоризм известного британского писателя, драматурга и журналиста Арнольда Беннета (1867–1931). «Журналисты говорят о вещах, насчет которых они знают, что это неправда, в надежде на то, что, если о них говорить достаточно долго, это станет правдой» (Journalists say a thing that they know isn't true in hope that if they keep on saying it long enough it will be true). Между прочим, это один из методов формирования «фейковой» новости — бесконечный повтор одного и того же.

