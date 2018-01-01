Институт Гёте в Эстонии: нарвские школьники смогут изучать немецкий факультативно

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30 января, инфочас для журналистов в Нарвской городской управе провели руководитель Отдела культуры Виктория Лутус и ее заместитель по вопросам образования Лариса Дегель. Среди затронутых тем были планируемое строительство госгимназии (эта тема по-прежнему волнует многих) и появление офиса Института Гёте в нашем городе.

Виктория Лутус и Лариса Дегель: изучать немецкий язык в Институте Гёте со следующего учебного года можно будет и в Нарве. Фото: Сергей Башилов

Власти Нарвы в настоящий момент готовят не только подписание договора о строительстве государственной гимназии на месте бывшей Паплимяэской спецшколы, который должен на последнем этапе согласования подписать мэр города Тармо Таммисте, но и планируют реновацию Кесклиннаской гимназии, для чего были поданы соответствующие документы в Министерство образования. Несмотря на то, что окончательное решение о реновации в министерстве ещё не принято, по словам Ларисы Дегель, в числе прочего предполагается отремонтировать спортивный зал этого учебного заведения.

Что же касается строительства государственной гимназии в Нарве (начало работы которой превратит, как известно, нарвские гимназии в основные школы), то, как сообщила Виктория Лутус, теперь вопрос о строительстве спортивных сооружений, которые будут принадлежать новой гимназии, предполагается вынести в отдельный договор. Таковой позволит более детально подойти к этому вопросу: требуется дальнейшее обсуждение того, с помощью какой материальной базы гимназисты смогут совершенствовать свое физическое развитие.

Виктория Лутус:

- Что касается новой государственной гимназии, то министерство уже соглашается с тем, что спортивный зал для неё необходим. Теперь же открывается возможность построить даже целый спортхолл или настоящий спортивный центр для наших старшеклассников, которые захотят получать среднее образование в госгимназии.

Институт Гёте будет и в Нарве

Осенью этого года в Нарве по крайней мере одна группа, сформированная из учащихся разных школ нашего города, приступит к изучению немецкого языка в рамках факультативных занятий, которые будет вести Институт Гёте в Эстонии. Это учебное заведение известно во всём мире, оно занимается популяризацией немецкого языка и культуры и уже работает в Таллинне.

Виктория Лутус:

- Гимназистам мы предложим заниматься по пятницам после завершения учебного дня, а учащимся из основных школ дадим время в первой половине дня в субботу. Группа будет состоять предположительно из 15 учеников. Занятия для них будут проходить бесплатно, так как финансовую часть берёт на себя Институт Гёте. Учителя, владеющие немецким и русским языками, тоже будут из этого института.

У данного обучения, отметила Лутус, есть и свои требования: к концу 9 класса изучающим немецкий язык нужно будет достичь категории А2, а к концу обучения в гимназии - В1 или В2. Уровень владения языка после успешной сдачи экзамена будет подтверждён международным уровневым сертификатом.

Если родители школьников захотят, чтобы их дети начали изучение немецкого языка в Институте Гёте в Нарве в рамках дополнительной нагрузки к основной школьной программе, им нужно обратиться непосредственно к администрации учебного заведения, где обучается их ребёнок. Это нужно сделать до 1 марта этого года. Виктория Лутус подчеркнула также, что и дети, и их родители, высказывая желание изучать немецкий в рамках планируемых курсов, должны взвесить все «за» и «против»: занятия рассчитаны на несколько лет, они будут проходить именно как дополнительные к школьной или гимназической программе, но никак не заменять её. Ожидается, что у учащихся должна быть сильная мотивация к изучению немецкого языка.

Сергей БАШИЛОВ