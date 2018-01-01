Шопеновский конкурс собрал в Нарве юные таланты из 15 стран

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В Нарве проходит XII Международный Шопеновский конкурс юных пианистов, который стартовал 28 января. Об особенностях нынешнего конкурса и о том, почему среди его участников нет нарвитян, мы беседуем с одним из главных организаторов конкурса Татьяной Гончаровой, которая также является директором Нарвской музыкальной школы, принимающей в своих стенах юных пианистов.

Как одна из организаторов Международного Шопеновского конкурса, Татьяна Гончарова награждена Союзом эстонских педагогов-пианистов. Фото: Софья Боборенко



- Татьяна, в этом году проходит уже двенадцатый по счёту Шопеновский конкурс. В чем его изюминка?

- Из года в год мы придерживаемся определенных традиций, и в то же время пытаемся привносить в конкурс что-то новое. Отличительной особенностью конкурса 2018 года стало то, что среди членов жюри есть обладательница гран-при нашего конкурса 2004 года Юлия Кочубан. Юлия – одна из ведущих молодых польских пианисток, она является не только успешно концертирующей артисткой, но и педагогом в Музыкальной академии им.Бацевича (Лодз, Польша). Несомненный интерес у широкой публики вызвал её сольный концерт в честь открытия XII Международного Шопеновского конкурса в Нарве, который стал возможным благодаря поддержке польского Фонда национального издания трудов Фридерика Шопена. В рамках конкурса 2 февраля пройдет ее мастер-класс для детей и педагогов. Интересно и то, что концертмейстером участницы из Австрии Солейль Фрёлих во втором туре будет постоянный участник многих предыдущих шопеновских конкурсов, нарвитянин Лео Дубовски. От посольства Польши в ЭР всем участникам конкурса будут подарены музыкальные диски исполнителей Симона Неринга и Марчина Козиака, которые также становились лауреатами нашего конкурса в прошлые годы: С. Неринг - первая премия в старшей возрастной группе в 2012 году и М. Козиак – лауреат 2-й премии 2004 года. Теперь они выросли и стали популярными пианистами. Такая вот преемственность получается.

- Как юные музыканты становятся участниками Шопеновского конкурса?

- Наш конкурс был организован в 1999 году, а с 2002 года он стал членом EMCY (Европейского Союза молодёжных музыкальных конкурсов), что делает его хорошо известным на территории Евросоюза. Но география его, на самом деле, намного шире: в этом году мы принимаем 53 участников из 15 стран: Азербайджана, России, Латвии, Литвы, Финляндии, Турции, Украины, Беларуси, Эстонии, Польши, Сербии, Армении, Австрии, Китая, Израиля. Информацию о конкурсе в Нарве участники передают, что называется, из уст в уста, и это – лучшая реклама. Большой вклад в укрепление репутации конкурса вносит неизменный председатель оргкомитета Галина Васильевна Мольдон, которая обладает умением смотреть на вопросы организации очень широко и, вместе с тем, очень детально. Примечательно и то, что, приехав к нам один раз с воспитанником, педагоги стремятся приехать на конкурс вновь с другими учениками. Мы этим очень гордимся и стараемся сделать все возможное, чтобы дети чувствовали себя комфортно и получили бы положительные впечатления от страны пребывания. В этом году, например, ребята отправятся на ночную экскурсию «Легенды старого замка», которая пройдёт в Нарвском замке. Затем дети выступят в Культурном центре Силламяэ (им очень нравится выступать перед обычной публикой, а не только перед высоким жюри), а те участники, которые не вышли в финал, порадуют своей игрой слушателей в Нарвском замке.

- Известно, что в этом году среди конкурсантов нет нарвитян, но своих участников на конкурс присылают Силламяэская музыкальная школа и Таллиннская средняя специальная музыкальная школа. Почему так случилось?

- Уровень участников конкурса очень высок, они в очень юном возрасте играют произведения, которые ранее исполнялись только студентами консерваторий. В этом году мы даже были вынуждены ввести предварительное прослушивание, и не все желающие получили приглашение. Шопен вообще очень труден в исполнении – нужна не только виртуозная техника, но и понимание того, что ты играешь, некий душевный опыт, который каждый человек приобретает в свое время. В настоящий момент у нас сменилось поколение учеников, и новая смена пока не подросла.

- Конкурс – всегда дело субъективное: кому-то нравится исполнитель, кому-то нет. Как выбрать лучших из лучших?

- Жюри нашего конкурса представляет собой людей, хорошо известных в мире музыки. В этом году решения будут принимать Юхани Лагерспец (Финляндия), Рута Риктере (Литва), Виктор Портной (Россия), Юлия Кочубан (Польша) и Пеэп Лассманн (Эстония). Все они высокопрофессиональные играющие музыканты, профессора национальных консерваторий и музыкальных академий, педагоги, имеют опыт участия в различных конкурсах. Для того, чтобы исключить недопонимание, в рамках нашего конкурса проводятся мастер-классы и круглый стол, на котором учителя и дети могут задать любой вопрос жюри и получить обоснованный ответ.

- Выступления участников международного Шопеновского конкурса пользуются большим интересом у нарвитян. Можно ли будет услышать конкурсантов и на этот раз?

- Второго февраля приглашаем всех в концертный зал «Женева», где состоится третий тур третьей возрастной группы в виде открытого концерта с симфоническим оркестром (вход свободный). На следующий день, 3 февраля, приглашаем в тот же зал и на концерт лауреатов (стоимость билета 3 евро). Заключительным аккордом для победителей станет выступление в концертном зале Дома братства черноголовых в Таллинне.

Софья БОБОРЕНКО

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