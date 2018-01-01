Накануне ЧМ Ксения Прибыловская набирает форму

Дата публикации: Вчера, 14:46 Просмотрено: 88

Ксения Прибыловская существенно улучшила свой результат, выступив на третьем этапе Кубка юниоров IBU (Международного союза биатлонистов), проведенного 26-28 января в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

Состоялись две спринтерские гонки по 7,5 км. Всего участвовало более 80 лучших спортсменов. И 17-летняя Ксения показала отличный для себя результат хотя бы потому, что два дня подряд в ходе обоих заездов стреляла без единого промаха. Да, в итоге 19-е место в первый день и 26-е во второй: соперники оказались быстрее на лыжне. Но давайте сопоставим эти цифры с результатами предшествующих этапов кубка. В австрийском Обертиллиахе 8-10 декабря на первом этапе она пришла 39-й из 101 участника. И это уже хорошо, как считает тренер Евгений Вшивцев – попадание в число первых сорока спортсменов. Далее в итальянской Риданне 14-16 декабря на втором этапе она была уже 30-й среди 97 участников. Кроме того, для справедливой оценки нынешнего 19-го места надо иметь в виду, что Ксения на два года моложе подавляющего большинства соперников, так как юниорами считаются родившиеся в 1997-1998 гг. А ведь этот вид спорта рассчитан на выносливость, так что 2-3 года – огромная разница. Зато на чемпионате мира, который уже близок и пройдет в эстонском городе Отепя, Ксения будет участвовать в своей возрастной группе, что, согласимся повышает шансы на успех.

Сергей ТРОХАЧЕВ