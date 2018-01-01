Стрелки «Паэмурру»: есть чемпион и вице-чемпион

Дата публикации: Вчера, 14:17 Просмотрено: 180

На первенстве Эстонии среди юниоров (1998 г.р. и моложе) по стрельбе из пневматического оружия, который состоялся 27 января в Нарвском стрелковом тире, отличились винтовочники.

Чемпион Эстонии Федор Секаев (слева), только что перешедший в возрастную группу юниоров, и серебряный призер

Роман Ломоносов.

Это были сугубо индивидуальные соревнования, в которых участвовали сильнейшие спортсмены из 9 клубов. Чемпионом республики стал Федор Секаев, а 2-е место занял Роман Ломоносов. Михаил Иванов стал четвертым, Артем Эрт пятым. Между тем, на недавно завершившихся в начале января традиционных международных соревнованиях Polonia 2018 в Вильнюсе Михаил победил, и это означает, что у школы «Паэмурру» есть хороший командный запас прочности.

На нарвском чемпионате в финал после квалификации пробились 8 стрелков, которые и боролись за медали. Сначала каждый выполнил две серии по пять выстрелов. А затем, пояснил тренер Александр Макаров, стреляли по одному разу, и после каждого такого учетного выстрела слабейший уходил. И так до 24 выстрелов. Причем два последних выстрела делали двое оставшихся, один из которых становился золотым медалистом. Таким образом, каждый выход на огневой рубеж мог оказаться решающим, и понятно, в каком напряжении пребывали спортсмены!

У девушек половину финалистов составили известные и уже вполне именитые нарвские спортсменки Анастасия Бобылева, Катрин Смирнова, Анастасия Олевич и Марика Финне. Правда, «золота» они не взяли: оно досталось прошлогодней чемпионке Сигрид Юхкам из Таллинна. Зато строго вслед за ней расположились наши в вышеперечисленном порядке.

Надо сказать, что Анастасия Бобылева, которая победила на вильнюсских соревнованиях и даже установила там взрослый рекорд Эстонии, проиграла Сигрид лишь 1,5 очка на последних выстрелах, весьма, кстати, неплохих – четыре «девятки» из четырех. Но у Сигрид были очень хорошие «десятки». К тому же надо учесть, что зачитываются и десятые доли. То есть результат может быть, например, 9,5 или 9,6: чем ближе к центру мишени, тем выше.

Менее удачно выступили стрелки из пистолета. В активе нарвитян лишь одна бронзовая медаль у Александра Теплякова.

Кроме Александра Макарова, тренерами стрелков являются Андрей Михайлов и Марина Семкина.

Сергей ТРОХАЧЕВ