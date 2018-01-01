Лица истории от родоначальника фоторепортажа

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Первого февраля завершает свою работу выставка уникальных фотографий выдающегося мастера Карла Буллы «Фоторепортаж от Санкт-Петербурга до Ревеля», экспонировавшаяся в фойе концертного дома Geneva. Эта экспозиция открылась ровно через год после первой выставки в Нарве, организованной Фондом исторической фотографии имени Карла Буллы (Санкт-Петербург) и давшей начало череде последующих выставок на территории Эстонии.

Епископ Нарвский и Причудский Лазарь поздравил пришедших на открытие выставки

с Крещением — Богоявлением господним. Фото: Наталья Соболева

По словам куратора выставки Лилии Керро, эта экспозиция стала лишь конспектом той выставки, что откроется 31 марта в Нарвском замке, где можно будет увидеть около 90 фотографий Карла Буллы. Новая экспозиция знакомит с историческим наследием двух государств — России и Эстонии.

Фотосалон, ставший музеем

Нынешний Фонд исторического наследия Карла Буллы располагается там же, где всегда, даже в годы блокады, работала его фотомастерская. В рамках 300-летия Санкт-Петербурга, отмечавшегося в 2003 году, салон был полностью реновирован по инициативе и на средства президента фонда Валентина Эльбека (на снимке слева). Был возвращен даже исторический стеклянный купол, возвышавшийся над зданием дома 54 дореволюционного Невского проспекта. Сегодня в помещениях фотосалона работают музей и выставочная галерея. Установлен памятник фотографу на Малой Садовой улице, реставрирован и установлен памятник на могиле Карла Буллы и его жены на кладбище Ямая. Это кладбище находится на острове Сааремаа в Эстонии, где Булла провел 11 последних лет своей жизни.

Важно чтить историю

Свою просветительскую функцию выставки наследия Буллы выполняют везде, где бы они ни экспонировались. Так, в Нарве одновременно с презентацией фотоэкспозиции проходило вручение лучшим ученикам города почетного серебряного знака «Рождественская звезда», учрежденного епископом Нарвским и Причудским Лазарем (на снимке справа) с благой, по его словам, миссией поиска и поддержки молодых талантов. Как отметил владыка, фотографии Буллы дают возможность окунуться в историю, из которой молодому поколению следует брать яркие примеры личностей, оставивших заметный след в истории России, Эстонии и других государств.

Булла предлагает свою версию видения того, с кого следует «делать жизнь»: на выставке можно увидеть портреты известных деятелей культуры России — современников фотографа. Это балерина Тамара Красавина, певец Федор Шаляпин, писатели Лев Толстой и Владимир Набоков, пролетарский поэт Владимир Маяковский, художники Илья Репин и Александр Бенуа...

О значении документальности в сфере фотоискусства рассуждал выступивший на презентации выставки чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии Александр Петров.

Александр Петров:

- Глядя на людей и виды 100-летней давности, невольно задаешься вопросом: как ощущали себя люди в преддверии тех больших потрясений, которые ожидали Россию в начале прошлого века? Выставка лишний раз подчеркивает, как важно знать историю, чтить и уважать ее без всяких изъятий и умолчаний.

Связь между народами: вековая и прочная

Организаторы прошедшей и будущей выставок наследия Карла Буллы постарались передать понимание того, что связь между русским и эстонским народами многовековая и прочная, скреплена единой культурой и религией, поэтому ее необходимо ценить и хранить. Они также хотели показать связь фотографа с Эстонией, где он многократно бывал еще до окончательного переезда на Сааремаа.

Именно Булла запечатлел двух императоров-родственников — кайзера Германии Вильгельма 2-го и императора Николая 2-го - на борту императорской яхты, стоявшей в Ревеле, еще до того, как они начали воевать. Об этом и многом другом на презентации рассказал член правления фонда, журналист и писатель Юрий Светов (на снимке второй слева), занимающийся монографией Карла Буллы.

Привлекает внимание редкий снимок, запечатлевший пастора эстонской церкви и шествие Тела и Крови Христовой, которое католикам разрешили провести впервые после революции.

Эстонский скульптор Амандус Адамсон, автор знаменитой таллиннской «Русалки», чьи скульптуры есть и в России, был не только субъектом многих фотосъемок Буллы, но и его добрым другом. (К слову, фасад знаменитого Елисеевского магазина на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы украшают четыре статуи Адамсона. Натурщиком одной из скульптур был знаменитый эстонский борец Георг Лурих, являвшийся любимой моделью скульптора).

Музей Буллы будет и в Эстонии

По рассказу библиографа, в свой эстонский период жизни Булла фотографировал немного. Он преподавал фотографию школьникам, любил свой дом с башенкой, который построили по его заказу, не участвовал в общественной жизни острова, хотя и был уважаемым человеком.

Уже этим летом на Сааремаа, в доме, который раньше принадлежал Булле и в котором он жил вместе со своей последней супругой - уроженкой Сааремаа Кристиной-Юлианой Кесельберг и ее дочерью от первого брака, откроется музей знаменитого фотомастера. Открытие музея будет приурочено к 100-летию переезда К.Буллы на постоянное место жительства в Эстонию. Решение отдать дом под музей, который обещает стать настоящим центром культуры, приняло самоуправление острова.

Справка Карл Булла родился 26 февраля 1855 года в Пруссии. Он прожил 52 года в Санкт-Петербурге, где стал создателем более 100 тысяч фотографий, многие из которых публиковались в российских и иностранных газетах, а также иллюстрированных журналах.

С 1902 года Булла регулярно выполнял фоторепортажи о визитах в Ревель императора Николая II и его встречах с иностранными монархами, снимал революционные события 1906-1907 годов в Прибалтийском крае, а также повседневную жизнь острова Эзель (Сааремаа). В июле 1918 года, после начала Гражданской войны в России, переехал на остров Сааремаа, где и жил вплоть до своей кончины 28 ноября 1929 года. Похоронен на кладбище Ямая (Jämaja) острова Сааремаа.

Наталья СОБОЛЕВА