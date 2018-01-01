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Спорт+Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте

Дата публикации: Вчера, 22:53 Просмотрено: 235

На торжественной церемонии в Рыцарском зале нарвского замка 31 января были награждены лучшие спортсмены города по итогам прошлого года.

 

+Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте

 

И, что приятно, не только спортсмены, но и организаторы спортивных мероприятий, таких как лыжный забег, бокс, футбол и других. Отрадно также и то, что чествовали ветеранов нарвского спорта. То есть, получили заслуженное признание люди всех возрастов, абсолютно преданные своему, однажды избранному делу.

Сергей Трохачев

 

Фотогалерея: Елена ПОЛУЭКТОВА

 

Галерея

+Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте +Галерея. Названы лучшие в нарвском спорте

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