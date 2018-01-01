Из трёх музыкальных школ сделают одну

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Кренгольмскую музыкальную и Хоровую школы планирует присоединить к Нарвской музыкальной школе.

Здание Кренгольмской музыкальной школы планируется освободить и передать на баланс Департамента городского хозяйства. Фото: Лолита Виничук

По словам заведующей Отделом культуры Виктории Лутус, в настоящий момент идёт работа над изменениями в Программе развития по культуре и спорту. Прошло уже два заседания рабочей группы, планируется проведение ещё одного, после чего обновлённый вариант Программы будет доступен на городском сайте для публичного обсуждения.

Среди назревших изменений – реорганизация школ - двух музыкальных и Хоровой.

- На данный момент комиссия по изменению программы рассматривает вариант присоединения Кренгольмской музыкальной школы и Хоровой школы к Нарвской музыкальной школе. То есть создание одной музыкальной школы в двух зданиях: в одном из них сейчас действует Нарвская музыкальная школа, во втором - Хоровая школа. Здание Кренгольмской музыкальной школы будет освобождено, - рассказала о планах госпожа Лутус.

Поскольку дело касается реорганизации, она повлечёт за собой и определённое сокращение персонала. По словам заведующей Отделом культуры, в настоящий момент ведётся работа с директорами всех трёх учреждений для того, чтобы выработать конкретный план реорганизации, разрабатывается учебный план объединённых школ.

- Основной задачей комиссии, которая рассматривает вопрос, является сохранение числа учеников и услуг, которые им предоставляются. Количество учеников сокращать не планируется, все желающие смогут продолжить обучение, - заверила В. Лутус.

«Ситуация нас огорчает»

Директор Кренгольмской музыкальной школы Вера Алиева говорит, что учителя, работники школы и родители детей с большой горечью воспринимают информацию о реорганизации:

- Наша музыкальная школа - очень домашняя, уютная, мы всегда имели возможность с большим вниманием относиться к ученикам, их нуждам и особенностям. Маленькая школа, на мой взгляд, удачный опыт для музыкального образования. Среди наших воспитанников много лауреатов различных конкурсов, а том числе и международных. Естественно, что складывающаяся ситуация нас очень огорчает, но решение принимают городские власти.

«Не превратиться в деятельность по интересам»

Нарвская Хоровая школа имеет 295 воспитанников, из которых 84 человека – это подготовишки и 46 - молодые люди, которые школу уже закончили, но продолжают петь в школьных хорах и ансамблях.

Директор Хоровой школы Марина Косолапова сообщает, что она и её коллеги уже давно готовились к подобному развитию событий.

- В нынешней ситуации есть два момента: рациональный, весьма понятный экономический аспект, и эмоциональный – изменения коснутся довольно многих людей. Главное для нас сейчас – не потерять детей, которые хотят заниматься пением и музыкой. Конечно, есть волнение относительно того, каков будет новый учебный план. Не хотелось бы, чтобы образование по интересам превратилось бы в деятельность по интересам, - говорит она и утверждает, что пока не знает, сколько людей из её коллектива будет сокращено или сократят только нагрузку с сохранением рабочего места.

Окончательное решение о реорганизации будет принимать Нарвское городское собрание.

Наша справка: Сегодня в Кренгольмской музыкальной школе числится 153 ученика. Во всех трёх школах - 864 ученика, из них 416 обучаются в Нарвской музыкальной школе.

Софья Боборенко





