Начинается прием заявок на бесплатное обучение в России в 2018 году

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Посольство России http://estonia.mid.ru/obrazovanie-v-rossii, Россотрудничество и его партнер в Эстонии таллинский «Институт Пушкина»

https://pushkin.ee/ начинают прием заявок на бесплатное обучение в России в 2018 году.

Для абитуриентов из Эстонии предусмотрены места на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры.



В квоту также входят государственные стипендии по программам ДПО – дополнительного профессионального образования. Это позволяет, например, преподавателям русского языка и литературы из Эстонии пройти летние курсы повышения квалификации в Государственном институте русского языка им. А.С.Пушкина.

Число мест станет известно позднее.

Какие вузы участвуют в проекте?

В программе участвуют более 550 высших учебных заведений по всей России, лидирующих по качеству образования и обладающих современной научно-исследовательской и технической базой.

Выбрать учебное заведение помогут следующие сайты:

Образовательный портал Russia Studyhttp://russia.study

Каталог университетов «Учись в России» http://studyinrussia.ru/study-in-russia/universities/

Навигатор «Лучшие вузы России: выбери свой» http://ru.sputnik.md/world/20160919/8620884.html

Справочник Russian Universities Guide 2017 http://www.znanie.info/_publications/UG_2017/, также доступен в

AppStore https://itunes.apple.com/ru/app/spravocnik-vuzy-rossii/id1161145312?mt=8

и Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=net.magtoapp.viewer.spvuzros

Кто может участвовать в конкурсе?

Претендовать на бюджетное место в российском вузе могут граждане России (при условии, что они постоянно проживают в Эстонии), граждане Эстонии и лица без гражданства. Если в паспорте гражданина России есть отметка о постоянной регистрации, участвовать в конкурсе на бюджетные места по квоте нельзя. Граждане третьих стран, проживающие в Эстонии, не могут участвовать в программе.

Студенты, завершающие обучение в России по программам прошлых лет и желающие продолжить обучение на другом уровне (например, в магистратуре после бакалавриата), должны вновь подать документы и пройти отбор на обычных условиях. Места для них выделяются из общей квоты 2018 года.

Условия программы

Студентам во время учебы выплачивается стипендия вне зависимости от успеваемости. Им предоставляются места в общежитии на тех же условиях, что и российским студентам-бюджетникам.

На программах дополнительного профессионального образования (ДПО) и повышения квалификации стипендия не выплачивается. Некоторые вузы предлагают студентам ДПО проживание в общежитии только на платной основе.



Кандидаты, недостаточно владеющие русским языком, могут пройти бесплатные курсы на подготовительных отделениях российских вузов. Им также выплачивается стипендия и предоставляется место в общежитии. Срок подготовки – один год, затем начинается обучение по основной программе.



Абитуриенты ординатуры должны знать русский язык на уровне, необходимом для освоения университетской программы. Подготовительные курсы для них не предусмотрены.



Участники программы оплачивают транспортные и другие неучебные расходы, включая медицинское страхование, из собственных средств.

Первый этап конкурса – прием заявок до 19 февраля 2018 года

Начальный отбор проводит Комиссия при посольстве России с участием директоров и преподавателей школ, гимназий и вузов. Комиссия оценивает портфолио абитуриента, учебные и внеклассные достижения, и по совокупности показателей принимает решение о внесении ее/его в список рекомендованных кандидатов.

ВНИМАНИЕ:

Вся процедура отбора – регистрация, подача заявок и документов, отслеживание статуса – проводится через систему Russia Study http://russia.study

Документы в бумажном виде подавать не нужно.



Для участия в первом туре отбора следует до 19 февраля зарегистрироваться в системе Russia Study http://russia.study/, указав Эстонию в графе «Страна постоянного проживания», максимально подробно и внимательно заполнить все поля профиля. Обязательно загрузите свою фотографию (желательно – как в паспорте).

Зарегистрировавшись, необходимо до 19 февраля прикрепить в соответствующий раздел профиля в системе Russia Study http://russia.study

начальный комплект документов, то есть их цветные скан-копии. Формат файлов –*PDF, JPG или PNG*. Некачественные сканы не

принимаются.

В НАЧАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ВХОДЯТ:

1. Заполненный электронный профиль и скан-копия анкеты с прикрепленной цветной фотографией.



· Профиль и анкета – визитные карточки абитуриента. Комиссия не примет анкету, заполненную не полностью, с ошибками, небрежно или с несоблюдением указанных в ней требований – вне зависимости от учебных успехов и любых заслуг кандидата.

· Анкета заполняется на русском или английском языке. Система заполняет анкету автоматически на основе данных профиля. Распечатать ее можно в своем личном кабинете в системе Russia Study http://russia.study/.

· Если для въезда в Россию абитуриенту нужна виза, в графе «Место получения визы» следует указать страну «Эстония» и город – Таллин, Нарва или Тарту, в зависимости от удобства и близости проживания.

· В п.9 кандидат указывает все страны, гражданство которых он/она имеет.

· В п.12 адрес электронной почты должен быть действительным. Он будет использоваться для рассылки уведомлений.

· В п.21 при выборе формы обучения следует самостоятельно убедиться, что указанные в п.25 вузы предоставляют очное/заочное образование по выбранному в п.23 коду специальности.

· В п.23 кандидат может указать только одну специальность. При заполнении этого пункта следует пользоваться встроенным навигатором Russia Study: выбрать нужный уровень образования (бакалавриат, специалитет и т.д.), далее – конкретное направление подготовки (например, 54.04.01 «Дизайн»). Система покажет все вузы, в которых доступно обучение по этому направлению.

· В п.25 нужно указать от двух до шести вузов по убыванию предпочтения (но не более трех в каждом федеральном округе, а в Москве и Санкт-Петербурге – не более двух в каждом городе).

· Отметки в пп.30-31 должны быть следующими: тип отборочных испытаний – конкурс портфолио, место прохождения – посольство Российской Федерации.

· Отмеченный в п.32 первые четыре отметки – обязательные. Остальные

отметки в п.32 ставятся в зависимости от предоставляемых документов.

· Распечатанная анкета должна быть лично подписана абитуриентом на последней странице. Затем ее нужно отсканировать и загрузить в раздел «Заявка» вместе с копиями остальных документов.



2. Скан-копия паспорта



· У граждан Эстонии и обладателей «серых» паспортов срок действия паспорта должен истекать не ранее 1 марта 2020 года. Этот документ

будет использоваться для оформления визы. Срочно обратитесь в Департамент полиции и погранохраны для замены паспорта, если срок его действия истекает до 1 марта 2020 года.



· При наличии гражданства нескольких стран следует приложить копию каждого паспорта, а также указать все гражданства в п.9 анкеты.



· Копия паспорта должна быть хорошо читаемой, с четкой фотографией.



3. Скан-копия эстонской ID-карты



· Копия эстонской ID-карты*обязательна только для граждан России.



· ID-карта служит подтверждением, что абитуриент постоянно проживает именно в Эстонии.



· Копия ID-карты должна быть хорошо читаемой, с четкой фотографией.



4. Скан-копия документа об образовании с нотариальным переводом на русский язык



· При поступлении в бакалавриат или специалитет требуется документ о полном общем образовании, то есть школьный аттестат.



· При поступлении в магистратуру – документ о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста).



· При поступлении в аспирантуру и ординатуру – документ о высшем образовании (диплом специалиста, магистра).



· Если на момент подачи заявки документ об образовании еще не получен, абитуриент предоставляет результаты последних трех сессий из зачетной книжки или выписку текущих оценок за последние два года из школы, гимназии или вуза, где он/она завершает обучение.



5. Скан-копии грамот, дипломов, сертификатов, наградных листов



· Абитуриент может по своему усмотрению приложить к портфолио копии документов, которые подтверждают ее/его достижения. Они могут быть приняты во внимание Комиссией.



· Портфолио должно быть «заточено» под выбранную специальность.



· Грамоты, дипломы и т.д. на русском и английском языках не требуется переводить на русский.



· Кандидат может приложить к документам*только из этого пункта*самостоятельный перевод с эстонского языка.



6. Для аспирантуры – список опубликованных научных работ или реферат



· Тема реферата должна соответствовать выбранной специальности.



НАПОМИНАЕМ: Начальный пакет документов должен быть загружен в систему Russia Study http://russia.study/ до 19 февраля 2018 года.



Заполнив профиль и загрузив скан-копии всех нужных документов, обязательно нажмите на кнопку «Отправить заявку», иначе она

не считается поданной и не попадет на конкурс. Только после этого Комиссия получит доступ к Вашему портфолио и сможет присылать по

электронной почте рекомендации по исправлению недочетов.

Где можно оформить нотариальный перевод?

· Нотариальный перевод документа на русский язык в Эстонии можно сделать у эстонского*присяжного переводчика.

· Переводы также можно сделать в таллинском «Институте Пушкина». Адрес офиса: Maneezi 7-2, 10117, Tallinn. График приема документов и консультаций будет опубликован на сайте http://www.pushkin.ee в разделе «Обучение в России».

Заседание Комиссии намечено на конец февраля 2018 года. Кандидаты, прошедшие первый этап отбора, получат уведомление по электронной почте. Далее им потребуется загрузить в свои профили вRussia.Study http://russia.study дополнительные документы. Для этого последует отдельное объявление о втором этапе отбора.

Но как все-таки проходит второй тур отбора?

На втором этапе Минобрнауки России проверит документы и загрузит их в единую информационную систему. Вузы, указанные Вами в анкете, рассматривают заявку и, если она вызывает интерес, ставят отметку о желании принять Вас на обучение. Если такие отметки поставят несколько университетов, Минобрнауки направит Вас в тот, который находится выше по списку предпочтений в анкете.

Если ни один из вузов не проявит интерес, Ваше место учебы определит Минобрнауки. Оно оставляет за собой право решения о зачислении каждого кандидата.

Когда я узнаю о своем зачислении?

Списки зачисленных будут публиковаться на сайте Посольства https://estonia.mid.ru/obrazovanie-v-rossii и «Института Пушкина»

http://www.pushkin.ee/ в июле-августе 2018 года. После этого начнется оформление виз.

Кому можно задать вопросы?

Мы предлагаем несколько способов связи:

Официальная Фейсбук-группа «Учусь в России» https://www.facebook.com/groups/537477459745223/?fref=ts;

Официальная группа в мессенджере Telegram https://t.me/RussiaStudy;

Посольство России, телефон +372 64 64 170;

«Институт Пушкина», где вскоре начнутся консультации и прием документов на перевод. График консультаций будет опубликован на сайте http://www.pushkin.ee в разделе «Обучение в России».

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