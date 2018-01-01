Один из старейших спортивных клубов может быть расформирован

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«НГ» уже рассказывала (№21 от 25 мая 2017 г.) о клубе тяжелой атлетики и культуризма «Мускул», расположенном по адресу Сепа, 1. Угроза закрытия клуба, где уже не один десяток лет занимаются спортом ветераны нарвского культуризма, не исчезла. Более того, она обсуждалась на заседании комиссии по культуре и спорту под председательством Галины Вологдиной 17 января.

Для одного из руководителей клуба Андрея Чочиса (внизу справа) и спортсменов клуб «Мускул» уже давно стал вторым домом, в котором многое сделано своими руками. Фото: Андрей Чочис

Заместитель председателя Владимир Бутузов сообщил, что у руководства клуба случился конфликт с одним из жильцов дома, в подвальном помещении которого клуб, занимающий площадь порядка 160 кв. м, функционирует уже почти 40 лет. Имеются надлежащие станки, стол для настольного тенниса, небольшая душевая, раздевалка и туалет. Вроде, все в порядке.

От жалобы к проверке

Но, как частенько бывает, соседу на первом этаже вдруг (в очередной раз, как мы увидим далее) стало не комфортно: шум, видите ли. Далее пошла рутина. Нагрянула среагировавшая на жалобу полиция. Выяснилось, что помещение клуба еще не приватизировано и принадлежит городу. Раз так, то на место прибыли специалисты Департамента городского хозяйства, которые тут же выявили, что пространство не соответствует нынешним нормам, предъявляемым к спортивным залам. Например, не та вентиляция, неправильное освещение, слабая звукоизоляция и т.д. Закон есть закон: было составлено предписание о приведении помещения в порядок до 1 февраля. В противном случае клуб подлежит выселению.

Говорят спортсмены

Руководители клуба Андрей Чочис и Михаил Лукин при встрече все сказанное подтвердили и добавили еще некоторые подробности. Дом на улице Сепа не входит в квартирное товарищество, а находится в ведении нанятого жильцами управляющего. То есть товарищество было, а потом председатель, которую, видно, основательно достали настырные жильцы, взяла, да и переехала. А те, кто ее сменили, недолго пребывали на этом посту. В конце концов, не выбрали председателя вообще! Ну, а без председателя нет товарищества. И все же по поводу клуба было проведено собрание жильцов, которые, ознакомившись с предписанием, единогласно решили отказаться ремонтировать это помещение за их, жильцов, счет. Между прочим, Андрей и Михаил по этому поводу никаких претензий не высказали. Они понимают, что жильцы в общем правы: они не обязаны исправлять недочеты клуба. В то же время нельзя забывать, что спортсмены честно соблюдали условия договора аренды, ежемесячно выплачивали по 70 евро и вдобавок покрывали все коммунальные услуги. Да и когда создавался клуб, двух помещений из трех вовсе не существовало: был только фундамент и земля, которую спортсмены постепенно вынесли и вывезли. «Такой был энтузиазм, – отметил Андрей, – все здесь вырыто своими руками».

Город как последняя инстанция

Между тем от других соседей никаких жалоб не поступало. Что же касается единственного недовольного, то он, как сказали Андрей и Михаил, всю жизнь придирался к клубу...

Фактически спор идет между двумя сторонами, чьи площади не приватизированы и, следовательно, принадлежат городу. Так что решение полиции было формально правильным: раз имущество городское, пусть власти и разбираются.

Проблема в стадии решения

Ситуация с дальнейшей «пропиской» клуба на сегодня печальная. Сделано предписание, чтобы до 1 февраля ребята выехали. Причем, предписание было сделано еще осенью, в сентябре, а г-жа управляющая Татьяна Попова известила об этом руководство клуба лишь зимой. «Занимаемся поисками другого помещения», – сказал Владимир Бутузов. Но найти таковое нелегко, «практически невозможно», особенно если учитывать все необходимые требования. Поисками занимаются также Андрей Чочис и Михаил Лукин. Пока вакантных мест нет. Тренироваться вместе с кем-то? Клубное руководство не очень склонно к такому решению. Все же свой клуб есть свой клуб. Сложился более или менее постоянный коллектив – 15 человек (по списку 25) – все друг друга знают. Возрастная планка самая протяженная: от 15 лет до пенсионных годов. Занимаются даже инвалиды. И не без успеха. Инвентарь собирался годами. Не хочется думать, что со всем этим в одночасье придется распроститься.

В целом ситуация находится в стадии рассмотрения. Но уже в курсе дела председатель городского собрания Александр Ефимов, который внес несколько предварительных предложений. Важно, что члены комиссии приняли к сведению эту злободневную информацию и обещают отслеживать дальнейший ход событий.

Сергей ТРОХАЧЕВ