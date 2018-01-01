Новый закон может позволить поступать в вуз без диплома о среднем образовании

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В прошлую среду в столичном офисе Департамента образования и науки собрались представители ученых, студентов и вузов, чтобы договориться о новом законе о высшем образовании, который должен быть готов к лету этого года, пишет Eesti Päevaleht.



Одно изменение касается возможности допуска к обучению в вузе человека, не имеющего диплома о среднем образовании. Отмечается, что необходимые знания и умения могут быть приобретены кандидатом ”иным образом”: в ходе работы, дополнительного обучения, получении профессии и прочего.



”Если ты сдаешь экзамены и способен учиться, то для чего эта формальная бумага или ее отсутствие?”, — сказал ректор Таллиннского технического университета Яак Аавикссо TV3.



Ответственная за составление свода законов от министерства Силле Уусна пояснила, что речь не идет только о высшем образовании, а о переходе от предыдущего уровня образования к следующему без наличия диплома в общем. ”Речь идет не только о переходе из гимназии в вуз, но и о поступлении в гимназию после основой школы или о поступлении в магистратуру при наличии незаконченной степени бакалавра”, — сказала она и отметила, что переход не будет осуществляться автоматически и человек должен обладать необходимыми знаниями и умениями, которые позволят ему выдвигать свою кандидатуру наравне с остальными.