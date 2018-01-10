Команда нарвских биатлонистов стала серебряным призером

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На третьем этапе многосерийной биатлонной серии Värska originaal, который прошёл 20 января в Хаанья в формате спринтерской гонки, подсчитывались индивидуальные очки, а затем по их сумме определялась команда-победитель. На этот раз ею стали таллиннцы.

Иллюстративное фото.

Лучший индивидуальный результат у нарвитян показала Анастасия Федорцева. Она отлично справилась со стрельбой на двух огневых рубежах и обеспечила себе 1-е место на дистанции 3 км среди девушек 15 лет.

В нарвской команде спортшколы «Энергия» на этот раз не было лидера – Ксении Прибыловской, которая в настоящее время находится на сборах в Чехии, где вскоре пройдет третий этап юниорского Кубка Международного Союза биатлонистов (IBU).

Нарвские биатлонисты жили и тренировались в Отепя, а выступали в Хаанья – месте, которое, как известно, является самым высоким (318 м над уровнем моря) плато Эстонии. Дело в том, как пояснил завуч «Энергии» Константин Вергун, что в республике имеются всего две биатлонные трассы со стрельбищами – именно в Отепя и Хаанья. В Нарве же спортсменам невозможно полноценно тренироваться, разве что оттачивать бег на лыжах. Между тем, отметил тренер Евгений Вшивцев, наших, которые последний раз выступали здесь на чемпионате Эстонии в конце декабря 2017 года, подвела как раз стрельба. Успели в Отепя провести лишь одну комплексную тренировку, а на следующий день отправились на соревнования. Так что претензий к спортсменам нет, подчеркнул тренер, тем более что бежали они в целом хорошо.

Конечно, в сравнении с декабрьским чемпионатом, нарвитяне несколько сдали свои позиции. И все же к успеху Анастасии Федорцевой надо добавить также и три серебряных награды Марка Ильина (М15: здесь и далее цифра означает возраст), Михаила Блохина (М13) и Алины Бочтаревой (N21), которая, кстати, значительно улучшила свой декабрьский результат, когда пришла к финишу в спринте пятой, а в массовом старте третьей (см. «НГ» от 10.01.2018).

Таким образом, в немалой степени благодаря личным результатам, нарвская команда по итогам 3 этапов серии Värska originaal в данный момент находится на втором месте, после таллиннцев.

Сергей ТРОХАЧЕВ