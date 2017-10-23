Маленькие пловцы улучшают результаты

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Второй этап традиционных региональных соревнований Vetesell (о первом этапе см. в «НГ» от 23.10.2017) состоялся в Кохтла-Ярве 20 января и принес двойную победу нарвитянину Артему Аксенову.



Денис Чикалев: первый серьезный старт и первая многообещающая победа.

Состязались 158 юных спортсменов из Ида-Вирумаа, Таллинна и Раквере. Представлены были две возрастные группы – непосредственно 2007 г.р. и еще моложе.

Артем Аксенов (2007 г.р.) из спортшколы «Энергия» победил на двух 50-метровых дистанциях – баттерфляем и на спине. А на 100 м комплексным плаванием он стал вторым. Две бронзы на 50 м кролем взяли Иван Ломоносов, одногодок Артема, и Тимур Шарипов, который на год моложе. Также третьим пришел к финишу Максим Микк, но на дистанции 100 м комплексным плаванием.

Интересно, что на следующий день, 21 января, в Тарту состоялись заплывы в рамках второго этапа традиционных состязаний «Тартуских звездочек» (Tartu tähed), опять же предназначенных для самых юных, практически, малышей (третий этап планируется на 27 мая). Так вот некоторые из «водных ребят» умудрились за день переехать из Кохтла-Ярве в Тарту и поучаствовать в соревнованиях. Из Нарвы это были семилетки, например, тот же Тимур Шарипов, который, правда, занял лишь 9-е место (сказалась усталость?) из 45 выступивших на 50 м на спине. Зато другой нарвитянин, Денис Чикалев, едва ли не самый младший в нашей команде (2010 г.р.), победил на дистанции 25 м кролем, показав время 30,24 сек. Причем в этом конкретном заплыве участвовало не менее 50 пловцов. Трудно сказать, отметил завуч спортивной школы «Энергия» Константин Вергун, как у Дениса сложится судьба, но вот впервые он успешно стартовал в довольно сильных соревнованиях. Так что будем надеяться на Дениса.

Отметим в заключение, что тренер всех нарвских детей – Диана Гвоздева.

Cергей ТРОХАЧЕВ