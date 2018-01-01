Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

КультураВ Таллинне, Нарве и других городах Ида-Вирумаа открываются клубы эстонского языка и культуры

Дата публикации: Сегодня, 09:39 Просмотрено: 53

В Таллинне, Нарве и других городах Ида-Вирумаа открываются клубы эстонского языка и культуры

Фонд интеграции Эстонии приглашает к участию в работе открывающихся в январе в Таллинне, Нарве и других городах Ида-Вирумаа клубов эстонского языка и культуры. Приглашаются сдавшие государственные экзамены по эстонскому языку на категорию B2 или C1. По вопросам принятия в члены клуба следует обратиться непосредственно в фирмам-организаторам клубной деятельности Atlasnet Mittetulundusühing, ImmiSchool - Uusimmigrantide Koolituskeskus, Keelepisik OÜ, OÜ Mitteldorf , а также Change Partners OÜ. Все упомянутые фирмы организуют работу языковых клубов по всей Эстонии.

Курсы эстонского языка организуются при поддержке проекта Европейского социального фонда «Условия предоставления субсидий на меры по поддержке интеграции в эстонском обществе», а также Министерства культуры. Языковые кафе организуются в рамках проекта «Формирование установок на самостоятельное изучение эстонского языка недостаточно интегрированными людьми», финансируемого Европейским социальным фондом.

 

 

BNS

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
шесть - пять (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100