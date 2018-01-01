+ГАЛЕРЕЯ. В Нарвском замке открылся 12-й Шопеновский конкурс юных пианистов

Дата публикации: Вчера, 22:57 Просмотрено: 101

В воскресенье, 28 января, в Нарвском замке прошло торжественное открытие 12-го международного Шопеновского конкурса юных пианистов.

Небольшой концерт на открытии конкурса дала известная в Польше исполнительница Юлия Кочубан, обладатель Гран-при Шопеновского конкурса в Нарве в 2004 году, а ныне занявшая одно из мест в жюри. Председатель горсобрания Александр Ефимов пожелал организаторам, чтобы конкурс прошел «как по нотам». Его сообщение для публики, собравшейся из 14 стран мира, о том, что Нарва рассчитывает (не без помощи Шопеновского конкурса) выиграть заявку на звание столицы Европы 2024 года, было встречено аплодисментами.

Советник Министерства культуры Эстонии Анне-Ли Реймаа, принявшая участие в открытии уже шестого конкурса в Нарве, назвала наш город важным центром музыкальной культуры.

В жеребьевке приняли участие 53 конкурсанта. Наиболее многочисленной стала вторая возрастная категория, где выступают участники от 13 до 15 лет включительно и где во время жеребьевки были разыграны 25 мест. Начинать выступления в этой группе будет украинка по имени Аннели, а завершать - поляк с именем Ярослав.

Музыка Шопена привлекает в Нарву молодые таланты вновь и вновь. И на этот раз на церемонии открытия конкурса помимо Юлии Кочубан можно было увидеть обладателя Гран-при предыдущего конкурса — Никиту Каплунова из Москвы. Напомним, что по итогам конкурса 2016 года Никита получил денежную премию генерального спонсора Мирослава Пеньковски в размере 5000 $, кроме этого он был удостоен Диплома лауреата конкурса и Диплома EMCY (Европейского союза молодёжных музыкальных конкурсов), а также поездки по шопеновским местам от Министерства Культуры и национального наследия Польши. Никита приехал в Нарву, чтобы насладиться музыкой Шопена в исполнении других исполнителей: по правилам конкурса обладатель Гран-при не может участвовать в дальнейших конкурсах. Тем не менее победа в нарвском конкурсе двухгодичной давности уже помогла юноше в его артистической карьере: он выступил с сольным концертом на родине Шопена в — в местечке Желязова Воля, участвовал в концертах в Германии. Никита заканчивает училище при Московской консерватории и летом намерен стать ее студентом.

А сейчас он просто решил поддержать свою маму — педагога музыки, прибывшую на конкурс с одним из своих учеников.

Наталья СОБОЛЕВА

Фотогалерея: Елена ПОЛУЭКТОВА