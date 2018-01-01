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Во вторник, 30 января, в 16.00 Нарвская центральная библиотека приглашает на лекцию Александра Данилевского (Таллиннский университет) „«Свои», «другие», «чужие» и «враги» в «Летописи Носовской Покровской церкви»“. Лекция проходит в рамках краеведческих встреч.

Любителей истории нашего края ждет анализ любопытнейшего исторического и культурного памятника начала ХХ века — оказавшейся в распоряжении А. Данилевского «Летописи Носовской Покровской церкви» (1892—1927). Нос — село в Причудье, ныне именуемое Ниной (Nina), Покровская церковь — Храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в 1824—1828 годах.

На лекции разговор пойдет не обо всей «Летописи», а лишь о той ее части, что посвящена 1917—1927 годам, особо актуальным для нашего времени и для жителей нашей страны, Эстонии, собирающейся встречать 100-летие своего существования. Также речь пойдет и о восприятии носовлянами Гражданской и Освободительной войн, и об их участии в становлении независимой Эстонии, об их трудовой и духовной деятельности, об их самоопределении в складывающейся новой реальности и их отношении к окружающему миру.

Вход на лекцию бесплатный.n По информаци